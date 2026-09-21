Reino Unido enfrenta caos aéreo por segunda falla técnica en menos de dos semanas

LONDRES (AP) — Una falla técnica afectó el lunes al controlador nacional de tráfico aéreo del Reino Unido, el segundo en dos semanas, lo que provocó más interrupciones en los viajes y nuevos llamados para que el director de la organización renuncie.

Aunque NATS, anteriormente conocido como National Air Traffic Services, informó que el problema en su centro de Prestwick, en Escocia, ha sido solucionado, es probable que las repercusiones continúen al menos durante el día, incluyendo cancelaciones o retrasos de vuelos hacia y desde Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra.

"Estamos trabajando con aeropuertos y aerolíneas para levantar de forma segura las regulaciones de tráfico aéreo tan rápido como podamos para minimizar cualquier interrupción adicional", afirmó NATS en un comunicado. "Ofrecemos disculpas por la interrupción".

Hasta ahora, al menos 200 vuelos que salían del Reino Unido o llegaban al país han sido cancelados, señaló la empresa de análisis de aviación Cirium.

Una familia de Aberdeen, que llevaba a sus dos hijas a Disneyland París, se vio afectada cuando su vuelo matutino de EasyJet desde Glasgow fue cancelado. La familia fue reubicada para salir por la noche desde Edimburgo, pero expresaron su ansiedad por la incertidumbre de si realmente podrían viajar.

"Todavía nos sentimos estresados, sin saber si realmente vamos a llegar hoy o no. Reservamos las vacaciones hace un año. Fue el gran regalo de Navidad de las niñas", comentó Nikki Ferguson.

NATS afirmó que la interrupción no estaba relacionada con el fallo de software que provocó la cancelación de más de 2.000 vuelos con origen o destino en el Reino Unido hace dos semanas. El caos de esa ocasión generó crecientes llamados para que su director general, Martin Rolfe, renuncie.

En un informe sobre la interrupción publicado el viernes, NATS explicó que un defecto de software en el Sistema Nacional de Espacio Aéreo, que asigna códigos para que los controladores de tráfico aéreo puedan identificar vuelos en el radar, estuvo detrás de la decisión de cancelar los vuelos.

A diferencia de esa interrupción nacional, NATS aseveró que los aeropuertos al sur de Manchester, incluidos los de Londres y los vuelos hacia y desde esa ciudad, "no resultaron afectados en términos generales".

Los aeropuertos de Manchester, Belfast International, Edimburgo y George Best Belfast City han registrado la mayor interrupción, de acuerdo con Cirium.

Aerolíneas y aeropuertos se mostraron consternados por el más reciente problema técnico que involucra al control del tráfico aéreo sobre el Reino Unido y exigieron medidas urgentes. Ryanair fue particularmente vehemente en su respuesta, al afirmar que se espera que más de 25.000 de sus pasajeros afronten interrupciones como resultado del más reciente problema y sostuvo que el director general de la compañía debería dimitir de inmediato o ser despedido por la secretaria de Transporte, Heidi Alexander.

"Martin Rolfe ha presidido fallas repetidas del sistema, interrupciones repetidas para los pasajeros y fallas repetidas para ofrecer un sistema de respaldo eficaz", dijo su director de operaciones, Neal McMahon. "Ya basta. Martin Rolfe debería renunciar hoy".

EasyJet indicó que la más reciente interrupción de vuelos "una vez más, pone en duda la resiliencia de los sistemas de NATS y demuestra la necesidad de medidas firmes para evitar estas fallas repetidas".

Por su parte, British Airways consideró que resulta "decepcionante" que algunos clientes tengan que experimentar interrupciones tras "otra falla técnica más" que involucra a NATS.

El gobierno británico posee el 49% de NATS, lo que lo convierte en el mayor accionista y le otorga poder de veto sobre decisiones clave. Aerolíneas, aeropuertos, inversionistas y empleados poseen las acciones restantes en la organización público-privada.

"Sé que esto será profundamente frustrante para los pasajeros después del problema anterior", dijo la secretaria de Transporte, Alexander.