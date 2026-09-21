Lula da Silva abrirá la Asamblea General de la ONU en Nueva York

FOTO: Reunión de la Asamblea General, en la sede de la ONU, en Nueva York.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva pronunciará el martes el discurso inaugural del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una tradición que corresponde a la nación sudamericana. Durante este encuentro, se abordará la reforma de la ONU y su Consejo de Seguridad, un tema que Brasil ha defendido durante años, cuestionando la efectividad del organismo para manejar conflictos internacionales.

Previo a su discurso, el mandatario brasileño se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será el segundo orador del día. Lula da Silva declaró en un mensaje previo a su viaje: "Somos un país soberano, de economía fuerte y que cuida a su población y sus riquezas. Que respeta a todo el mundo y exige respeto. Y que defiende la paz y el diálogo entre las naciones".

En su intervención, Lula da Silva subrayará la relevancia del multilateralismo y la negociación como métodos para resolver conflictos, además de abogar por el respeto al derecho internacional humanitario y la no interferencia en asuntos internos de otros países.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Según la Casa Blanca, Rodríguez sostendrá una reunión con Trump, cuya agenda se centrará en el respeto, la cooperación y el entendimiento.

Este encuentro, que fue anunciado por el Gobierno estadounidense, se llevará a cabo en el marco de la Asamblea General. Otro tema relevante que podría surgir en la asamblea es el papel de Irán, ya que Estados Unidos ha decidido permitir la asistencia de funcionarios iraníes a las reuniones de alto nivel de la ONU, aunque con restricciones de viaje y prohibiciones para adquirir ciertos bienes.