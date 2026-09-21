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Ávila desmintió haber estado en la camioneta durante el choque: "Descansando para ir al dermatólogo"

El defensor de Rosario Central compartió en redes una foto junto a su hija y aseguró que se encontraba en su casa cuando ocurrió el siniestro vial.

21/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3 Rosario

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La imagen que publicó el futbolista Gatón Ávila en sus redes.

FOTO: La imagen que publicó el futbolista Gatón Ávila en sus redes.

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Gastón Ávila publicó una imagen junto a su hija para aclarar que no estaba al volante de la camioneta involucrada en el fuerte choque registrado este lunes por la mañana cerca del aeropuerto de Rosario. El defensor de Central aseguró que se encontraba en su casa al momento del siniestro.

“En la hora del choque. Estamos descansando para ir al dermatólogo, estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande”, escribió Ávila en una historia de Instagram, acompañada por una foto en la que aparece acostado junto a la menor.

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/Fin Código Embebido/

Por el momento, no se informaron oficialmente los datos de quien conducía la Ford F-150 Raptor ni las causas que provocaron el impacto contra una columna de alumbrado en avenida Jorge Newbery. La camioneta terminó con importantes daños y la circulación permanece reducida en la zona.

Lectura rápida

¿Quién publicó una imagen para aclarar su situación?
Gastón Ávila publicó una imagen junto a su hija.

¿Qué ocurrió este lunes por la mañana?
Se registró un fuerte choque cerca del aeropuerto de Rosario.

¿Dónde ocurrió el accidente?
El choque tuvo lugar cerca del aeropuerto de Rosario.

¿Qué vehículo estuvo involucrado en el accidente?
La camioneta involucrada fue una Ford F-150 Raptor.

¿Qué información falta sobre el accidente?
No se informaron oficialmente los datos del conductor ni las causas del impacto.

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