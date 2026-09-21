Ávila desmintió haber estado en la camioneta durante el choque: "Descansando para ir al dermatólogo"

FOTO: La imagen que publicó el futbolista Gatón Ávila en sus redes.

Gastón Ávila publicó una imagen junto a su hija para aclarar que no estaba al volante de la camioneta involucrada en el fuerte choque registrado este lunes por la mañana cerca del aeropuerto de Rosario. El defensor de Central aseguró que se encontraba en su casa al momento del siniestro.

“En la hora del choque. Estamos descansando para ir al dermatólogo, estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande”, escribió Ávila en una historia de Instagram, acompañada por una foto en la que aparece acostado junto a la menor.

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?? UNA CAMIONETA DE GASTÓN ÁVILA QUEDÓ DESTROZADA TRAS UN CHOQUE EN JORGE NEWBERY



Una Ford F-150 Raptor protagonizó un fuerte siniestro vial este lunes por la mañana sobre avenida Jorge Newbery. El vehículo impactó contra una columna de alumbrado y quedó prácticamente destruido. pic.twitter.com/PmA65PakRE — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 21, 2026

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Por el momento, no se informaron oficialmente los datos de quien conducía la Ford F-150 Raptor ni las causas que provocaron el impacto contra una columna de alumbrado en avenida Jorge Newbery. La camioneta terminó con importantes daños y la circulación permanece reducida en la zona.