Google enfrenta una multa de 463 millones de dólares por violación de normas de privacidad en la UE

FOTO: Multan a Google con 463 millones de dólares por violar norma de datos de ubicación de la UE

Google recibió una sanción de 403 millones de euros (equivalente a 463 millones de dólares) por violar las rigurosas regulaciones de privacidad impuestas por la Unión Europea, al manejar inadecuadamente los datos de ubicación de sus usuarios, según lo informado el lunes por el organismo regulador de privacidad de datos del bloque.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda comunicó que su investigación determinó que Google no procesó de manera lícita ni justa los datos de ubicación en la Actividad web y de aplicaciones de los usuarios, una configuración que rastrea el historial de navegación y búsquedas. Además, se detectó que el servicio de Historial de ubicaciones, que traza en un mapa los lugares visitados por los usuarios con sus dispositivos móviles, también fue objeto de irregularidades.

Los reguladores señalaron que la empresa no actuó de forma lícita, justa y transparente al procesar datos personales en su función de Precisión de ubicación del sistema operativo móvil Android. Este fallo representa un golpe significativo para la reputación de la compañía, que tiene su sede europea en Dublín, y que es regulada por Irlanda dentro de la Unión Europea, que está compuesta por 27 países.

La investigación, que se inició hace seis años, evaluó cómo Google implementó el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) desde su entrada en vigor en 2018 hasta febrero de 2020. En un comunicado, Google mencionó: "Este caso se centra en políticas históricas que desde entonces se han actualizado. A partir de 2019, hemos evolucionado significativamente nuestras prácticas y lanzado herramientas sólidas que hacen que gestionar los datos de ubicación sea sencillo".

Los reguladores enfatizaron que los datos de ubicación son considerados datos personales que pueden ser utilizados para inferir la localización de un individuo. El subcomisionado Graham Doyle destacó: "Los datos de ubicación pueden aportar tanto beneficios como perjuicios a las personas. Pueden mejorar enormemente la utilidad de los servicios en línea, pero también pueden revelar una cantidad significativa de información sobre un individuo, incluida información que es intrínsecamente privada".

Esta multa se convierte en la cuarta sanción más elevada impuesta por el organismo irlandés en materia de privacidad, que previamente había impuesto multas aún mayores a TikTok y Meta, incluyendo una multa de 1.200 millones de euros a Meta. Además, el regulador informó que aún mantiene otras tres investigaciones de privacidad en curso relacionadas con Google.