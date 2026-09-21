El Gobierno peruano celebra la visita del Papa León XIV con un programa lleno de actividades

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El anuncio oficial del Vaticano sobre el itinerario de la visita apostólica del papa León XIV fue recibido con inmenso júbilo y emoción por parte del Gobierno del Perú. La visita está programada del 11 al 16 de noviembre en la región donde Robert Francis Prevost misionó y fue obispo de la diócesis de Chiclayo.

En un mensaje publicado en la red X, el Ejecutivo, liderado por Keiko Fujimori, expresó que la tan anhelada llegada del Santo Padre al Perú será un histórico peregrinaje que recorrerá la Costa, Sierra y Selva, reflejando la diversidad geográfica y cultural del país. El objetivo es unir a todo el pueblo peruano con un mensaje de paz, diálogo y reconciliación, según informaron desde Noticias Argentinas.

El pontífice, originario de Chicago y nacionalizado peruano tras más de dos décadas de labor pastoral en esa nación sudamericana, culminará su gira en Perú después de visitar primero Uruguay del 6 al 8 de noviembre y luego Argentina, del 8 al 11 del mismo mes.

De acuerdo con el programa oficial, el Papa llegará a las 5:30 p. m. (hora local) a la Base Aérea del Callao, donde se llevará a cabo la bienvenida oficial. Posteriormente, se trasladará a Palacio de Gobierno para participar en una ceremonia de bienvenida y reunirse con la presidenta Fujimori. La primera jornada concluirá a las 19:45 con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde se prevé un discurso.

El jueves 12, por la mañana, León XIV mantendrá un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal, seguido de una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

En la tarde, uno de los eventos más esperados será una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima, programada para las 6:00 p. m.

El viernes 13, León XIV se trasladará a Chiclayo, donde a las 10 celebrará una misa en la explanada frente a las Pampas de Pimentel. Luego visitará la capilla San Óscar A. Romero.

La jornada continuará con un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, además de una reunión con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, antes de finalizar el día con una cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.

El sábado 14 de noviembre comenzará con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, en Chiclayo. Posteriormente, el pontífice se trasladará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa en la explanada de la localidad antes de regresar a Chiclayo durante las primeras horas de la tarde.

A las 5:30 p. m., participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, que se llevará a cabo en el santuario dedicado al santo.

El domingo 15 será una de las jornadas con mayor cantidad de desplazamientos. León XIV partirá de Chiclayo a las 7:50 a. m. y llegará aproximadamente a las 10:00 a. m. al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco.

A media hora después, participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, seguido del rezo del Ángelus con la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

A la 1:05 p. m., dejará Cusco con dirección a Pucallpa, donde llegará alrededor de las 2:30 p. m..

En la capital de Ucayali, León XIV se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, y posteriormente celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

El lunes 16 marcará el cierre de las actividades del Papa en Perú. A las 8:30 a. m., visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Luego, a las 10:30 a. m., celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas.

La ceremonia oficial de despedida se llevará a cabo a la 1:15 p. m. en la Base Aérea del Callao, y aproximadamente media hora después, el avión que trasladará a León XIV partirá con destino a Roma.

Significado especial de la visita del Papa a Perú

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, resaltó el significado especial que tiene para el país el regreso del Papa a una tierra que conoció durante sus años de servicio pastoral. "Para nuestro país, esta visita tiene un significado particularmente entrañable. El Santo Padre regresa a una tierra que conoció y amó durante su servicio pastoral, llevando ahora, como Vicario de Cristo, la misión de confirmar a sus hermanos en la fe y fortalecer la comunión de toda la Iglesia", expresó García Camader.