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Condenaron a dos hombres por portar un arma de guerra de manera ilegal en Rosario

Franco Román I. recibió cinco años de prisión efectiva y Héctor Eduardo P., cuatro años y seis meses. Ambos fueron hallados responsables por un episodio ocurrido en junio en la zona de Maradona y Pamalo.

21/09/2026 | 16:36Redacción Cadena 3 Rosario

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Dos hombres fueron condenados por la portación ilegal compartida de un arma de fuego de guerra en Rosario. La sentencia fue dictada el viernes 18 de septiembre en el Centro de Justicia Penal, por la jueza de primera instancia Chiabrera.

Franco Román I., de 24 años, recibió 5 años de prisión efectiva, mientras que Héctor Eduardo P., de 22, fue condenado a 4 años y 6 meses. La Fiscalía los acusó de portar conjuntamente el arma sin autorización y de encubrimiento.

El hecho ocurrió el 10 de junio de 2026, cerca de las 23.45, en inmediaciones de Maradona y Pamalo. Ambos estaban en un pasillo de tierra cuando fueron interceptados por personal del Comando Radioeléctrico. Según la acusación, Héctor P. llevaba oculta en la cintura una pistola calibre .45, mientras que Franco I. tenía en su campera el cargador con cuatro municiones.

El arma tenía la numeración y la marca suprimidas y, de acuerdo con el informe balístico, era apta para disparar. La Fiscalía sostuvo que ambos tenían poder de disposición común sobre el arma y que también la habían adquirido o recibido con conocimiento de su procedencia ilícita.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Dos hombres fueron condenados por la portación ilegal compartida de un arma de fuego de guerra.

¿Quiénes fueron condenados? Franco Román I. y Héctor Eduardo P..

¿Cuándo se dictó la sentencia? El viernes 18 de septiembre.

¿Dónde ocurrió el hecho? En inmediaciones de Maradona y Pamalo.

¿Cómo fue el procedimiento? Fueron interceptados por personal del Comando Radioeléctrico con un arma oculta y un cargador con municiones.

¿Por qué fueron condenados? Por portar conjuntamente un arma sin autorización y por encubrimiento.

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