Andrés Palau pasó por Cadena 3 antes de su festival en Córdoba: cómo edificó su camino hacia la fe

Una juventud marcada por los excesos y un camino que encontró, cerca de los 30 años, la fe. Esa es parte de la historia de Andrés Palau, el reconocido predicador evangelista estadounidense e hijo de Luis Palau, referente internacional de la evangelización que murió en 2021.

Andrés continúa difundiendo el legado de su padre y llevando su mensaje a distintos países. En ese recorrido, pasó por los estudios de Cadena 3 junto a su pareja, la también predicadora Wendy, donde repasó su historia personal y habló del Festival Palau, que se realizará el fin de semana en el Parque Sarmiento de Córdoba.

“Es un festival para toda la ciudad y para todos. Todos son bienvenidos. El sábado tendremos un evento para niños”, contó sobre la actividad.

El encuentro también tendrá distintas propuestas de asistencia y solidaridad. “Vamos a tener atención médica, campaña de donación de sangre para ayudar a necesitados. Luego tendremos el festival y Andrés también hablará”, explicó Wendy.

Los desafíos de esta generación

Palau reflexionó además sobre las dificultades que atraviesan especialmente los jóvenes y el rol que, según su mirada, puede tener la fe frente a esas situaciones.

“Es el momento en que nos damos cuenta del dolor que muchas personas, especialmente los jóvenes, están pasando, y uno ve desafíos de esta generación que yo no atravesé. Es difícil a veces saber qué hacer, pero cuando vemos la palabra de Dios vemos los fundamentos que pueden transformar una vida”, expresó.

Su propia experiencia es parte de ese mensaje. Andrés contó que, pese a haber crecido junto a un padre predicador, durante su juventud tomó decisiones que lo llevaron a una vida marcada por el alcohol, las drogas y las salidas nocturnas.

“Mi papá fue predicador, buen hombre, buen argentino. A temprana edad tomé decisiones que me hicieron ir a un estilo de vida de alcohol, drogas, salir de noche. Mi padre me advirtió que hay un camino que parece correcto, pero su fin es camino de muerte”, recordó.

Sin embargo, reconoció que durante aquella etapa no siguió las advertencias de su padre: “Él me contaba, pero a mí me gustaba salir de noche”.

El punto de inflexión llegó cuando estaba cerca de cumplir 30 años. “Cuando estaba por enloquecer, fui a un festival en Jamaica como el que vamos a hacer y empecé un proceso de cambio”, relató.

Ahora, desde su rol como predicador, busca transmitir esa experiencia y el mensaje que, según sostiene, le permitió transformar su propia vida.

El festival Palau

El Festival Palau Córdoba 2026 se realizará el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, frente al ACA, con entrada libre y gratuita, desde las 18.

Actuarán, entre otros artistas, Rodrigo Tapari, Jean Carlos y Manuel Wirzt.

Entrevista de Raúl Monti y Geo Monteagudo