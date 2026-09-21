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Quién era Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford muerto a los 27 años

El joven modelo se encontraba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. En los últimos años había hablado públicamente sobre sus luchas contra las adicciones y la salud mental.

21/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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Presley Gerber tenía 27 años.

FOTO: Presley Gerber tenía 27 años.

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Presley Gerber, hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en Los Ángeles

La triste noticia fue confirmada por Allie Jenkins, representante de la familia, a través de un comunicado difundido a medios internacionales. 

Según consta en los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, el joven se encontraba internado en una clínica de rehabilitación al momento de su deceso, aunque las causas precisas de su muerte aún no han sido reveladas.

Nacido el 2 de julio de 1999, Presley siguió los pasos profesionales de su madre y de su hermana menor, Kaia Gerber, consolidando una destacada carrera en la industria de las pasarelas. 

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Firmó con la agencia IMG Models a los 15 años y debutó un año después en un desfile de Moschino

A lo largo de su trayectoria trabajó para firmas de primer nivel internacional como Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein, Dolce & Gabbana y Celine, e incluso recreó en 2018 junto a su madre el histórico comercial de Pepsi para el Super Bowl.

Detrás del éxito profesional, el joven atravesaba un complejo cuadro de salud personal. En los últimos años visibilizó abiertamente en redes sociales sus problemas de salud mental, sus ataques de pánico y su lucha contra el consumo problemático de sustancias. A través del ciclo de publicaciones denominado "Mental Health Mondays", intentó concientizar sobre el tema y compartir las dificultades que enfrentaba, contando siempre con el respaldo público y privado de su entorno familiar. Ante este difícil desenlace, la familia Gerber-Crawford solicitó la estricta preservación de su intimidad.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente?
Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento?
A los 27 años, aunque la fecha exacta no se menciona, se confirma que ocurrió en Los Ángeles.

¿Dónde se encontraba al momento de su muerte?
En una clínica de rehabilitación.

¿Qué carrera profesional tuvo?
Se destacó como modelo, trabajando con marcas como Burberry, Calvin Klein y Pepsi.

¿Qué problemas de salud enfrentaba?
Luchaba con problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias, los cuales visibilizó en redes sociales.

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