Quién era Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford muerto a los 27 años

Presley Gerber, hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años en Los Ángeles.

La triste noticia fue confirmada por Allie Jenkins, representante de la familia, a través de un comunicado difundido a medios internacionales.

Según consta en los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, el joven se encontraba internado en una clínica de rehabilitación al momento de su deceso, aunque las causas precisas de su muerte aún no han sido reveladas.

Nacido el 2 de julio de 1999, Presley siguió los pasos profesionales de su madre y de su hermana menor, Kaia Gerber, consolidando una destacada carrera en la industria de las pasarelas.

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Firmó con la agencia IMG Models a los 15 años y debutó un año después en un desfile de Moschino.

A lo largo de su trayectoria trabajó para firmas de primer nivel internacional como Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein, Dolce & Gabbana y Celine, e incluso recreó en 2018 junto a su madre el histórico comercial de Pepsi para el Super Bowl.

Detrás del éxito profesional, el joven atravesaba un complejo cuadro de salud personal. En los últimos años visibilizó abiertamente en redes sociales sus problemas de salud mental, sus ataques de pánico y su lucha contra el consumo problemático de sustancias. A través del ciclo de publicaciones denominado "Mental Health Mondays", intentó concientizar sobre el tema y compartir las dificultades que enfrentaba, contando siempre con el respaldo público y privado de su entorno familiar. Ante este difícil desenlace, la familia Gerber-Crawford solicitó la estricta preservación de su intimidad.