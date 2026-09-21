El Gobierno evalúa un feriado o asueto por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional evalúa decretar un feriado o asueto durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. La medida continúa bajo análisis y todavía no hay una definición oficial.

El pontífice llegará desde Montevideo, Uruguay, y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su estadía, mantendrá encuentros con el presidente Javier Milei, empresarios y sindicalistas.

Los detalles de la visita fueron presentados en una conferencia de prensa en Casa Rosada por el vocero presidencial, Adrián Ravier; el canciller Pablo Quirno; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico en el país, monseñor Michael Wallace Banach.

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La recorrida incluye actividades en la Universidad Católica Argentina (UCA), la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros lugares.

Quirno destacó la relación "histórica y profunda" entre la Argentina y la Santa Sede y expresó el deseo del Ejecutivo de que la gira represente "una oportunidad de encuentro" para los ciudadanos.

Banach remarcó que León XIV llegará "como jefe de Estado, pero principalmente como pastor, para fortalecer la fe", y definió la visita como de "carácter eminentemente pastoral". En nombre de la Santa Sede, agradeció la invitación y extendió ese reconocimiento a las autoridades locales que participan de la organización.

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Por su parte, Colombo expresó la "alegría" de la Iglesia argentina por la confirmación del viaje. "Es un punto de llegada y de partida. El Papa viene a animar a una renovada misión para evangelizar, animar la comunión y la unidad nacional", manifestó.

"Queremos ser artífices de un tiempo nuevo, de diálogo. Que sea un encuentro de hermanos, que sea una fiesta", agregó el presidente del Episcopado.

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