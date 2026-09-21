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Morena Rial: se realiza una audiencia preliminar en la causa que tiene en Córdoba

La joven está acusada de robo y amenazas a sus ex parejas, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri.

21/09/2026 | 09:07Redacción Cadena 3

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Morena Rial está acusada de robo y amenazas a sus ex parejas.

FOTO: Morena Rial está acusada de robo y amenazas a sus ex parejas.

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Una audiencia preliminar se realiza en la provincia de Córdoba en la causa contra Morena Rial por robo y amenazas a sus ex parejas, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri. Se esperaba que este lunes se inicie el juicio, pero el mismo fue postergado.

Carlos Nayi, abogado de los denunciantes, explicó en diálogo con la agencia NA que este lunes se realizará una audiencia preliminar "a los fines de ver cuál es el temperamento frente a la acusación de Morena".

La acusación formal contra la hija del conductor Jorge Rial es por los delitos de robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate oral.

La presentación de este lunes será por videollamada, por lo que la acusada no asistirá de manera presencial. En la actualidad se encuentra detenida con arresto domiciliario en Capital Federal en la causa que tiene en su contra por diversos robos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Acerca de esta causa, se conoció en las últimas horas que la Cámara de Apelación en lo Penal y de Garantías de San Isidro confirmó por unanimidad el fallo que rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa.

Tras la homologación del acuerdo de juicio abreviado, donde fue condenada a tres años de cárcel, la defensa de Morena solicitó su excarcelación "en términos de la libertad condicional".

Lectura rápida

¿Qué se discute en la audiencia? Se evalúa el rumbo de la causa contra Morena Rial, quien enfrenta acusaciones de robo y amenazas.

¿Quiénes son los denunciantes? Los ex parejas de Morena Rial, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni, son quienes la acusan.

¿Cómo se llevará a cabo la audiencia? La audiencia será virtual, por videollamada, y Morena no estará presente.

¿Cuál es el estado actual de Morena Rial? Se encuentra bajo arresto domiciliario en Capital Federal por otra causa de robos.

¿Qué decisión tomó la Cámara de Apelación? Confirmó el rechazo del pedido de excarcelación de la defensa de Morena.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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