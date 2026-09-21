Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 21 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky y la temperatura actual es de 18°. La sensación térmica es de 17°. La humedad se encuentra en un 17%, lo que indica un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 12 m/s desde el sur, contribuyendo a la frescura del ambiente. La presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima alcance los 19°. Las condiciones de viento se mantendrán en niveles moderados, con una humedad que seguirá baja, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. No se prevén lluvias, lo que favorece actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el martes 22 de septiembre, mínima de 6° y máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 23, mínima de 9° y máxima de 27°, con pocas nubes. El jueves 24, mínima de 14° y máxima de 31°, con cielo cubierto. Finalmente, el viernes 25, mínima de 19° y máxima de 29°, con cielo despejado.