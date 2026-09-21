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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, Santa Fe presenta un clima templado con temperaturas que oscilan entre 9° y 18°. Se espera un cielo con pocas nubes y vientos moderados del oeste.

21/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de few clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 17°, y la humedad se encuentra en un 33%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 11 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente despejado a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará variaciones. Para el martes 22 de septiembre, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 16°, con cielo nublado. El miércoles 23, la mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 21°, con algunas nubes dispersas. El jueves 24, se espera un aumento en las temperaturas, con mínima de 9° y máxima de 25°, bajo un cielo nublado. Finalmente, el viernes 25, la mínima será de 14° y la máxima de 30°, con cielo despejado.

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