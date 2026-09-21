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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, Tucumán presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 22°. La humedad se mantiene en 49% y el viento sopla a 3.6 m/s.

21/09/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 20°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para este lunes, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 4 m/s. La humedad y la nubosidad podrían generar una sensación de frescura durante la tarde, aunque no se anticipan lluvias.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el martes 22 de septiembre habrá una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El miércoles 23, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 28°. Para el jueves 24, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 33°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 25, se anticipa un clima cálido con mínimas de 21° y máximas de 36°, bajo un cielo despejado.

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