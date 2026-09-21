De vivir en la calle a Campeón Mundial de la Pizza: la historia de superación de Jairo Peñaloza

FOTO: Jairo, el pizzero que de vivir en la calle a consagrarse con la pizza.

Con solo 27 años, Jairo Peñaloza se transformó en el nuevo Campeón Mundial de la Pizza Argentina tras arrasar en el certamen internacional organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) en La Rural.

Vecino de Nueva Pompeya, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, el joven maestro pizzero se quedó con el primer puesto en las categorías Fugazzeta y Pizza estilo New York, además del tercer lugar en Muzzarella Argentina, lo que le otorgó el puntaje más alto de la competencia general y el pasaje para representar al país en los mundiales de Italia y España en 2027.

En diálogo con Cadena 3, Peñaloza repasó su camino de esfuerzo desde la infancia en una familia humilde de Parque Patricios. “Yo trabajo desde los 12 años, arranqué en verdulería hasta los 18 y luego empecé en la gastronomía. Fui delivery, pasé por mostrador, aprendí salón, fui motomensajero y volví a la pizzería a profundizarme en el tema de la pizza”, relató el gastronómico, aclarando además que en su niñez juntaba latas y botellas con su hermano para costear sus salidas.

Detrás de la consagración técnica existe una historia de profunda resiliencia familiar tras sufrir un desalojo durante su niñez. “Pasé días en la calle, viví en la calle con mi familia. Éramos mi mamá y mis hermanos, nos criamos sin papá y todo fue difícil. Pero siempre se lucha, siempre se sale adelante y nunca hay que bajar los brazos. Hoy en día el que persevera triunfa”, reflexionó Peñaloza, quien actualmente trabaja codo a codo con uno de sus hermanos en su propio emprendimiento.

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Su formación profesional dio un salto tras cursar la carrera en APYCE y perfeccionarse en distintas especialidades (al molde, a la piedra y estilo napolitano contemporáneo). Ese recorrido lo llevó a abrir Mima Pizzería (ubicada en Aráoz 1087, esquina avenida Córdoba) junto a socios que conoció compitiendo. “Nosotros apuntamos mucho a la fugazzeta. El cartel nuestro del local dice 'Fugazzeta Campeona', no la podíamos perder y hoy la pudimos defender”, remarcó sobre la especialidad de la casa.

Tras obtener tres podios internacionales y sumar experiencia previa en certámenes de España y Brasil, el joven talento ya se prepara para vestir la camiseta argentina en las máximas citas europeas de Parma y Madrid.

“Yo ya no puedo competir más acá en Argentina, lo único que me quedan son las competencias internacionales. Las drogas no son una opción, la delincuencia no es una opción; hay que lucharla y salir adelante”, concluyó el flamante campeón.