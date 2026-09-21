Día de la Primavera: más de 140 agentes controlan los parques y espacios públicos

FOTO: Festejos del día de la primavera en Rosario.

Rosario tendrá este lunes un operativo especial por el Día de la Primavera y del Estudiante, en una jornada que además coincidirá con una intensa agenda de los Juegos Suramericanos. El municipio desplegará más de 140 agentes de Control y Convivencia en distintos parques y espacios públicos.

El principal dispositivo estará en el Parque Independencia, donde trabajarán más de 80 agentes para ordenar el tránsito, controlar la venta ambulante, los cuidacoches y el uso del espacio público. “El principal dispositivo estará en el Parque Independencia con más de 80 agentes”, explicó el secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera al móvil de Cadena 3 Rosario.

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Herrera señaló que esperan a más de 2.500 alumnos de escuelas de Rosario y de distintos puntos de la provincia. “Tendremos una jornada muy importante de los Juegos con la presencia de la selección masculina de fútbol, de vóley masculino y de rugby”, indicó. También habrá recitales de Benjamín Amadeo y Turf.

El funcionario destacó que muchos jóvenes podrían acercarse a las actividades deportivas durante los festejos. “Queremos que sea una verdadera fiesta, que los jóvenes disfruten de su día con orden, tranquilidad y una fuerte presencia en la calle”, afirmó Herrera.

Informe de Fernando Carrafiello.