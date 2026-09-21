Juniors y Alumni, los cordobeses clasificados a la próxima etapa del Regional

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General Paz Juniors superó de visitante a Escuela Presidente Roca 2-0 y avanzó a octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur y junto a Alumni de Villa María son los primeros dos en la región Córdoba en la próxima fase.

Como en la zona 11 son cuatro equipos y dos de ellos avanzan, Juniors con 10 unidades lo hizo de manera holgada ya que le sacó 7 a Escuela y a Quilmes de Villa Allende.

El Albo cerrará la fase como local los próximos dos partidos: Quilmes y Unión de Oncativo, que marcha segundo con 7 puntos y a un paso de clasificar.

Tabla de la zona 11: Juniors 10; Unión 7; Escuela y Quilmes 3.

Zona 9

Tras su victoria por 2 a 0 ante Silvio Pellico, Alumni de Villa María consiguió la clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

De cara a las últimas dos fechas de la Zona 9 del Regional, los de Villa María buscarán clasificar en el primer lugar de su zona para meterse de manera directamente en la tercera etapa de la competencia.

Para eso deberá sumar ante Canalense en la penúltima fecha ya que le sacó 6 de ventaja con 3 por jugar para Alumni y 6 para los de Canals.

Tabla: Alumni 9, Canalense 3, Silvio Pellico 0.

ZONA 8

Obras Sanitarias y Juventud Unida de Mina Clavero empataron sin goles y así quedó la tabla tras la fecha 4:

Juventud Unida 5, Obras Sanitarias 4, Sarmiento 1.

En la próxima, Juventud Unida de Mina Clavero clasificará si derrota a Sarmiento de Villa Dolores.

ZONA 10

Argentino de Marcos Juárez y Sportivo Suardi empataron 1-1 por la fecha 4.

Así está la tabla: Sp. Suardi y Argentino 3; Camioneros 2.

En este grupo se produjeron todos empates en 4 jornadas.

En la próxima, Camioneros será local de Argentino que en caso de ganar, clasificará. El equipo de la Liga Cordobesa debe imponerse, así elimina a los marcojuarenses y esperar en la última jornada por Suardi.