Renuncia clave en el entorno de Karina Milei: se fue la subsecretaria de Planificación General
El Gobierno oficializó la salida de María Belén Agudiez tras la disolución de la administración de Olivos y el traspaso del control de la quinta presidencial a la Casa Militar.
21/09/2026 | 09:41Redacción Cadena 3
FOTO: Belén Agudiez.
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El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La norma dispone que la dimisión de la funcionaria rige de forma efectiva desde el pasado 20 de septiembre.
Aunque el texto oficial no detalla los motivos de su alejamiento y se limita a agradecerle "los servicios prestados", la salida cobra fuerte relevancia política al tratarse de una dirigente del círculo de estricta confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
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La senadora afirmó que en la reunión de la Mesa Política no se discutieron las modificaciones vinculadas con discapacidad y anticipó que hablará del tema con el presidente Javier Milei.
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Desde su cargo, Agudiez tenía a su cargo la gestión operativa y el funcionamiento de diversas dependencias presidenciales, entre ellas la supervisión de la Quinta de Olivos.
Su dimisión se produce inmediatamente después de la profunda reestructuración dispuesta la semana pasada en la residencia oficial, donde el Ejecutivo resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos.
A partir de esta reorganización, la Casa Militar asumió la responsabilidad integral sobre la seguridad, bienes y logística del predio de Olivos, así como de las residencias transitorias utilizadas por el jefe de Estado y su familia.
El proceso de transferencia deberá completarse en un plazo máximo de 60 días e incluyó reasignaciones y la desvinculación de 12 empleados civiles. Con la aceptación del decreto, la Subsecretaría de Planificación General queda vacante a la espera de un nuevo nombramiento.
Lectura rápida
¿Qué medida oficializó el Gobierno nacional? La renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General.
¿Quiénes firmaron el decreto que formaliza la renuncia? El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
¿Desde cuándo rige la dimisión de Agudiez? Desde el 20 de septiembre.
¿Qué cambios se produjeron en la residencia oficial? Se disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos.
¿Cuántos empleados civiles fueron desvinculados en la reestructuración? Fueron desvinculados 12 empleados civiles.