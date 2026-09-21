FOTO: La importancia de la reserva cognitiva en el Día Mundial del Alzheimer

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Cada 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer se convierte en un momento para reflexionar sobre una enfermedad que no solo afecta la memoria, sino también aspectos fundamentales como la autonomía, la comunicación y las relaciones de millones de personas en todo el mundo.

De acuerdo con el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina hay más de 500 mil personas diagnosticadas con Alzheimer, que es la forma más común de demencia y representa entre el 60% y 70% del total de casos de demencia.

Uno de los conceptos que ha cobrado especial relevancia en los últimos años es el de reserva cognitiva, que se refiere a la capacidad de una persona para adaptarse y compensar los cambios cerebrales que pueden ocurrir debido al envejecimiento o enfermedades neurodegenerativas.

Este concepto no es estático; se construye a lo largo de la vida a partir de diversas experiencias como la educación, el trabajo, el aprendizaje, la actividad física y la vida social. Esta variabilidad ayuda a entender por qué dos personas con cambios cerebrales similares pueden presentar síntomas clínicos muy diferentes.

La reserva cognitiva no se termina con la llegada de un diagnóstico

Hablar de reserva cognitiva no implica que una persona pueda evitar el Alzheimer a través de ejercicios cognitivos, ni que la estimulación sea una cura para esta enfermedad. Sin embargo, puede retrasar la aparición de síntomas y favorecer mecanismos de compensación frente al daño cerebral.

Este enfoque invita a replantear la pregunta: en lugar de enfocarse solo en lo que se ha perdido, es importante preguntarse qué capacidades se mantienen y cómo se pueden seguir utilizando.

"Todos poseemos la capacidad de generar reserva cognitiva; solo se trata de entrenarla. El cerebro tiende a resolver tareas cognitivas por sus caminos habituales, por lo que generar desafíos nuevos promueve la necesidad de recorrer otras conexiones neuronales", afirmó la doctora Wanda Rubinstein, investigadora adjunta del CONICET-UBA.

Rubinstein, quien coordina el Centro de Investigaciones en Neurociencias y Neuropsicología de la Universidad de Palermo, también subrayó que hasta los 90 años existe la posibilidad de generar nuevas neuronas.

Estimular también es sostener un propósito

La estimulación adquiere especial importancia cuando una persona ya enfrenta un diagnóstico de deterioro cognitivo. Estimular no significa exigir que realicen actividades que ya no pueden resolver, sino ofrecer oportunidades adecuadas para participar, decidir, comunicarse y disfrutar.

La licenciada Mara Maslavski, Coordinadora Gerontológica de Residencia Manantial, una institución dedicada al cuidado de personas con Alzheimer, indicó: "Una actividad no debería medirse únicamente por si 'ejercita la memoria'".

"Conversar sobre un tema de interés, escuchar música significativa, participar de un intercambio sencillo, pintar, caminar, elegir la ropa o colaborar en una tarea cotidiana son experiencias de participación y estimulación. El objetivo no es llenar el día de ejercicios, sino que el día tenga sentido para esa persona", añadió la experta.

Esto sugiere que la estimulación no debe limitarse a un taller o un horario específico. Puede manifestarse en decisiones cotidianas, como elegir qué ponerse, participar en tareas diarias, desplazarse de forma independiente, conversar o escuchar música.

Desde esta perspectiva, se propone considerar el cuidado como un proceso que comienza mucho antes de que aparezcan síntomas de demencia y que continúa adaptándose tras el diagnóstico, primero enfocándose en la prevención y promoción de un envejecimiento activo, y luego, cuando ya hay deterioro cognitivo, mediante acompañamiento y adaptación constante.