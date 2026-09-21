Pelea mortal en Constitución: un hombre apuñalado y el agresor sigue prófugo

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – Una pelea entre dos hombres en situación de calle culminó de manera trágica con un muerto en el barrio porteño de Constitución, un hecho que fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

La confrontación se produjo en el cruce de la calle Combate de los Pozos y el Pasaje Jenner, donde los dos involucrados comenzaron a pelear. En medio de la gresca, uno de ellos tomó una muleta que tenía una faca en su extremo y lo apuñaló en el cuello.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 3B y personal del SAME, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima durante su traslado al Hospital Argerich, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

En relación al autor del crimen, la Policía de la Ciudad logró identificarlo, pero continúa su búsqueda dado que se dio a la fuga tras el ataque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, que ha ordenado la intervención de la División Homicidios para llevar a cabo las acciones necesarias para capturar al agresor.