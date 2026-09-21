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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 9° y 15°. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé un viento moderado del oeste. Conocé todos los detalles del clima.

21/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 15° y una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 43%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 5 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Durante el día de hoy, la temperatura mínima se espera en y la máxima alcanzará los 15°. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que pueden llegar a 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, contribuyendo a un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa lo siguiente: el martes 22 de septiembre, la mínima será de y la máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 23, se espera una mínima de y una máxima de 16°, con nubes cubriendo el cielo. El jueves 24, la temperatura oscilará entre 12° y 19°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 25, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 21°, con cielo mayormente nublado.

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