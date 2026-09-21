Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 21 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 32%, lo que contribuye a un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 12 m/s desde el oeste.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para este lunes 21 de septiembre, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. El viento continuará desde el oeste a velocidades moderadas, y no se esperan lluvias durante el día. La humedad se mantendrá baja, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan un clima variado. Para el martes 22 de septiembre, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 23, la mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 22°, bajo un cielo nublado. El jueves 24, se espera una mínima de 9° y una máxima de 26°, también con nubes. Finalmente, el viernes 25, la mínima será de 14° y la máxima de 30°, con cielo mayormente nublado.