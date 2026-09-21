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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, Mendoza presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 17°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la jornada.

21/09/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica se siente más fresca, alcanzando los 14°. La humedad es del 25%, lo que contribuye a un ambiente seco. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2.68 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable, aunque fresco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentan con un clima variado. Para el martes 22 de septiembre, se espera una mínima de y una máxima de 19°, con pocas nubes. El miércoles 23, las temperaturas oscilarán entre 11° y 24°, con cielo despejado. El jueves 24, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con nubes dispersas. Finalmente, el viernes 25, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 24°, con pocas nubes.

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