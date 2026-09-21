Luján se prepara para recibir a más de un millón de personas por la visita del papa León XIV

FOTO: El papa León XIV instó a construir relaciones profundas en la era de las redes sociales y la IA.

El arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, aseguró que existe una “grande y linda expectativa” ante la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y estimó que más de un millón de personas podrían acercarse a Luján para participar de las actividades previstas.

En diálogo con Cadena 3, Scheinig explicó que la llegada del pontífice tiene una importancia particular para la comunidad católica por el lugar que ocupa el Papa como sucesor de Pedro y remarcó que el encuentro se producirá en un momento en el que, a su entender, resulta necesario “afirmar la fe” y “afirmar la esperanza”.

“Tenemos muchas ganas de que venga”, expresó el arzobispo, quien sostuvo que se trata de “tiempos para ponernos firmes” en esas cosas que son sencillas, simples, pero fundamentales para la fe cristiana.

Scheinig también se refirió al vínculo entre la Iglesia y la política y diferenció “lo político” de “la política”. Según explicó, el primer concepto está relacionado con los principios que orientan la vida social, mientras que el segundo corresponde a las estrategias y herramientas utilizadas para alcanzar determinados objetivos.

“La Iglesia, en cuanto a la política, estrategias o tácticas para una mejor salud o una mejor educación, no se mete en eso. Cuando la Iglesia habla en lo político, habla de los principios orientadores”, señaló.

En ese sentido, mencionó como pilares de la enseñanza de la Iglesia la dignidad humana, el desarrollo integral, el bien común, la justicia, la verdad y la fraternidad.

“El Papa no se levanta un día y dice: ‘Voy a decir esto’. Hay una tradición, un magisterio pastoral que se viene acuñando desde hace siglos”, afirmó. Y recordó que la preocupación de la Iglesia por las personas en situación de pobreza se remonta a sus primeros tiempos.

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• "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien"

El arzobispo explicó además el significado del lema elegido para acompañar la visita papal: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

Scheinig reconoció que la primera parte de la consigna está inspirada en la insistencia del papa Francisco sobre una Iglesia abierta a todos, aunque aclaró que el objetivo es recibir a León XIV respetando su propia identidad pastoral. “No queremos que sea Francisco, queremos que sea León, pero nos ha inspirado esa pastoralidad del Papa de decir: ‘Bienvenidos todos, todos, todos’”, explicó.

Según planteó, la intención es que ninguna persona “se sienta al margen” en un momento que consideró delicado para la humanidad. “Puede ser que algunos no se sientan invitados a la mesa de la vida. Bueno, bienvenidos todos”, manifestó.

Respecto de la segunda parte del lema, “Vayan y anuncien”, señaló que remite al mandato de Jesús de transmitir la presencia de Dios en la vida cotidiana. “Hay que decirle a la gente que Dios está metido en la historia, en la vida, como un Dios bueno, como un Dios de misericordia”, expresó.

Scheinig resumió el espíritu que pretende darle la Iglesia a la visita del pontífice: “Que nadie se sienta afuera, al margen, y anunciar esta buena noticia: que Dios ama”.

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• Más de un millón de personas en Luján

Sobre la convocatoria prevista en la Basílica de Luján, el arzobispo calculó que podrían concurrir más de un millón de personas, aunque aclaró que se trata de una estimación que incluso podría ser superada. “Creemos que va a venir más de un millón de personas. Es un estimativo porque podemos sorprendernos”, indicó.

Scheinig reconoció, sin embargo, que las actividades se realizarán durante días laborales y señaló que será necesario analizar alternativas para que quienes quieran participar puedan hacerlo sin que eso implique afectar sus obligaciones. “No quisiéramos que la gente pierda su presentismo, su trabajo. Ahí hay que arreglar cosas”, sostuvo.

En ese marco, descartó la posibilidad de establecer varios días consecutivos de feriado en todo el país. “Tampoco se pueden decretar tres días de feriado nacional. Por supuesto que no lo pretendemos”, aclaró.

No obstante, consideró importante encontrar mecanismos que permitan facilitar la participación de quienes quieran acercarse al Papa. “Son encuentros que ayudan mucho a la vida. Creemos que vale la pena”, afirmó.

Finalmente, Scheinig destacó que las diócesis involucradas trabajan en los preparativos para recibir a los visitantes y garantizar que las ciudades que formarán parte del recorrido, entre ellas Luján, Buenos Aires y Córdoba, puedan ofrecer una recepción adecuada a los peregrinos.

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Entrevista de Rodolfo Barili.