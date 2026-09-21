Estudiantes ya conoce fecha y hora de los partidos de semis de Libertadores ante Flamengo

FOTO: Leandro González Pirez durante la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores.

FOTO: Estadio UNO, la casa de Estudiantes de La Plata.

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Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- Estudiantes ya conoce las fechas de sus partidos de las semifinales de la Copa Libertadores.

El equipo platense se enfrentará a Flamengo en una serie que dará inicio el 15 de octubre, con el primer partido en Argentina, y la revancha se llevará a cabo el 22 de octubre en Río de Janeiro.

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Ambos encuentros están programados para las 21:30 horas.

En la otra llave, Fluminense y Palmeiras se enfrentarán el 14 y el 21 de octubre, respectivamente.