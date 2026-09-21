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Estudiantes ya conoce fecha y hora de los partidos de semis de Libertadores ante Flamengo

"El Pincha" enfrentará al gigante brasileño en busca de una nueva final continental.

21/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3

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Estadio UNO, la casa de Estudiantes de La Plata.

FOTO: Estadio UNO, la casa de Estudiantes de La Plata.

Leandro González Pirez durante la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores.

FOTO: Leandro González Pirez durante la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores.

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Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- Estudiantes ya conoce las fechas de sus partidos de las semifinales de la Copa Libertadores.

El equipo platense se enfrentará a Flamengo en una serie que dará inicio el 15 de octubre, con el primer partido en Argentina, y la revancha se llevará a cabo el 22 de octubre en Río de Janeiro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ambos encuentros están programados para las 21:30 horas.

En la otra llave, Fluminense y Palmeiras se enfrentarán el 14 y el 21 de octubre, respectivamente.

Lectura rápida

¿Qué evento se confirma?
Las semifinales de la Copa Libertadores para Estudiantes de La Plata.

¿Quiénes son los equipos involucrados?
Estudiantes se medirá contra Flamengo.

¿Cuándo se jugarán los partidos?
El 15 de octubre y el 22 de octubre.

¿Dónde se jugará el partido de vuelta?
En Río de Janeiro.

¿Qué otros equipos están en semifinales?
Fluminense y Palmeiras también se enfrentan en la otra llave.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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