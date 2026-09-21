Agenda del Papa León XIV en Uruguay: misas, encuentros y un mensaje de esperanza

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Una reunión con el presidente Yamandú Orsi, misas en Montevideo, Paysandú y Florida, y un "encuentro con la realidad social" del barrio capitalino de Casavalle, son algunos de los puntos destacados de la agenda confirmada que el papa León XIV llevará a cabo en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en el marco de su gira apostólica que lo conducirá posteriormente a Argentina y Perú.

Este pontífice, que nació en Estados Unidos y se nacionalizó peruano, se convierte en el segundo Papa en visitar Uruguay, luego de que Juan Pablo II lo hiciera en 1987 y 1988, recorriendo diversas ciudades del país.

El lema de la visita de León XIV es "Les anuncio una gran alegría" y su programa oficial contempla tres días de encuentros con autoridades, comunidades, educadores y diferentes realidades sociales del país, además de celebraciones y momentos de oración abiertos a la participación popular, según informó el diario El País.

El Papa aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, el viernes 6 a las 16:30, donde será recibido oficialmente. Una hora más tarde, se llevará a cabo una ceremonia en la Plaza Independencia.

León XIV se reunirá con el presidente Orsi a las 18:15 en un encuentro privado y cerrará la jornada en la Catedral Metropolitana a las 19:10, junto a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos.

El sábado, se prevé que parta a Paysandú a las 8:25, donde a las 10:00 oficiará una homilía en el Parque París Londres.

Posteriormente, regresará a Montevideo y a las 17 tendrá un encuentro con la realidad social en Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, según el comunicado oficial.

Una hora después, se reunirá con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay y a las 19 participará de una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario, que se espera sea multitudinaria.

El domingo marcará el cierre de su visita, con una misa a las 10:30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la Peregrinación Nacional a la Virgen de los Treinta y Tres.

Finalmente, a las 15:10 se llevará a cabo la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Carrasco, y a las 15:30 partirá hacia Buenos Aires para continuar su gira.

Milton Tróccoli, presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, afirmó que la visita de León XIV traerá consigo una "primavera espiritual" al país. Destacó que será una oportunidad para renovar la fe entre los fieles, muchos de los cuales podrían estar alejados de la práctica religiosa.

El obispo expresó: "La visita del Papa va a ser un renovar la fe; mucha gente a veces quizás tiene su fe un poquito dormida, o son tan practicantes y se van a acercar y van a escuchar con atención lo que el mensaje que el Papa nos va a traer", subrayando su convicción de que esto significará una renovación espiritual para todo Uruguay.