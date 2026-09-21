Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.

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El número de sorteo 18895 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 4984, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Iglesia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4984

2° 5766

3° 7464

4° 2642

5° 7660

6° 4851

7° 3159

8° 9193

9° 6674

10° 6953

11° 4262

12° 5304

13° 5234

14° 7051

15° 8105

16° 5171

17° 8931

18° 7839

19° 4805

20° 2693