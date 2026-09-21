Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.
El sorteo número 18895 de la quiniela matutina se realizó el lunes 21 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 4984, que se interpreta como "A primera (La Iglesia)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18895 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 4984, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Iglesia).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4984
2° 5766
3° 7464
4° 2642
5° 7660
6° 4851
7° 3159
8° 9193
9° 6674
10° 6953
11° 4262
12° 5304
13° 5234
14° 7051
15° 8105
16° 5171
17° 8931
18° 7839
19° 4805
20° 2693
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18895 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 21 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4984.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Iglesia)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.