Argentina se quedó con la medalla de oro en handball femenino tras una final inolvidable

La definición del balonmano femenino (más conocido como handball) tuvo todos los condimentos de una gran final en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Argentina y Paraguay igualaron 25-25 en el Invencible Santa Fe, en un partido intenso hasta el último segundo, y el resultado consagró al conjunto argentino como campeón. Chile obtuvo la medalla de bronce.

Paraguay necesitaba ganar para conseguir su clasificación a los próximos Juegos Panamericanos y no dejó de pelear hasta el cierre. Argentina atravesó momentos complicados y terminó sosteniendo el empate que le permitió quedarse con el título.

“Sabíamos que iba a ser así. Lo planteamos en la previa, sabíamos que iba a ser un partido más parecido al de Chile que al de Uruguay. Había que saber sufrir, pasar por los malos momentos y atravesarlos”, explicó Mariano Muñoz, entrenador del seleccionado argentino.

“La verdad que las chicas hicieron un partido extraordinario. Sufrieron, sufrimos, en este deporte es así, hay que saber pasar eso y la verdad que lo logramos. Logramos el objetivo, que era el oro”, agregó.

El título tuvo además un premio adicional: la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos. “Una ya está mirando para adelante. El equipo está mirando para adelante, los entrenadores están mirando para adelante y cada cosa que hacemos es para llevar a Argentina un poquito más alto en el torneo que sea”, aseguró Eugenia Mellano.

Muñoz destacó el valor del resultado dentro del proceso del balonmano femenino argentino. “Venimos trabajando hace dos años en construir una identidad para nuestro handball femenino. Lo estamos consiguiendo con la selección adulta, nuestra selección junior, nuestra selección juvenil en estos últimos mundiales y ahora con la selección local”, explicó.

El público del Invencible Santa Fe también fue protagonista durante toda la competencia y acompañó al seleccionado argentino. “Cuando es en tu casa, cuando es con tu gente, se te pone la piel de gallina 50 veces por partido”, contó Muñoz.

“Que vengan un miércoles a la tarde, día laboral, y llenen la cancha; un jueves, toda la semana nos acompañaron. Para nosotros es increíble. Cuando más necesitábamos, siempre estuvieron ahí”, agregó.

El podio

Argentina obtuvo la medalla de oro tras empatar 25-25 ante Paraguay en la final.

El seleccionado paraguayo se quedó con la plata y Chile completó el podio con la medalla de bronce.