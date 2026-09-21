En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juegos Suramericanos Notas

Argentina se quedó con la medalla de oro en handball femenino tras una final inolvidable

El seleccionado albiceleste empató 25-25 ante Paraguay y se coronó campeón en el Invencible Santa Fe. Chile completó el podio y la definición también dejó la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos.

21/09/2026 | 12:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El handball femenino, campeón suramericano.

FOTO: El handball femenino, campeón suramericano.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La definición del balonmano femenino (más conocido como handball) tuvo todos los condimentos de una gran final en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Argentina y Paraguay igualaron 25-25 en el Invencible Santa Fe, en un partido intenso hasta el último segundo, y el resultado consagró al conjunto argentino como campeón. Chile obtuvo la medalla de bronce.

Paraguay necesitaba ganar para conseguir su clasificación a los próximos Juegos Panamericanos y no dejó de pelear hasta el cierre. Argentina atravesó momentos complicados y terminó sosteniendo el empate que le permitió quedarse con el título.

“Sabíamos que iba a ser así. Lo planteamos en la previa, sabíamos que iba a ser un partido más parecido al de Chile que al de Uruguay. Había que saber sufrir, pasar por los malos momentos y atravesarlos”, explicó Mariano Muñoz, entrenador del seleccionado argentino.

“La verdad que las chicas hicieron un partido extraordinario. Sufrieron, sufrimos, en este deporte es así, hay que saber pasar eso y la verdad que lo logramos. Logramos el objetivo, que era el oro”, agregó.

El título tuvo además un premio adicional: la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos. “Una ya está mirando para adelante. El equipo está mirando para adelante, los entrenadores están mirando para adelante y cada cosa que hacemos es para llevar a Argentina un poquito más alto en el torneo que sea”, aseguró Eugenia Mellano.

Muñoz destacó el valor del resultado dentro del proceso del balonmano femenino argentino. “Venimos trabajando hace dos años en construir una identidad para nuestro handball femenino. Lo estamos consiguiendo con la selección adulta, nuestra selección junior, nuestra selección juvenil en estos últimos mundiales y ahora con la selección local”, explicó.

El público del Invencible Santa Fe también fue protagonista durante toda la competencia y acompañó al seleccionado argentino. “Cuando es en tu casa, cuando es con tu gente, se te pone la piel de gallina 50 veces por partido”, contó Muñoz.

“Que vengan un miércoles a la tarde, día laboral, y llenen la cancha; un jueves, toda la semana nos acompañaron. Para nosotros es increíble. Cuando más necesitábamos, siempre estuvieron ahí”, agregó.

El podio

Argentina obtuvo la medalla de oro tras empatar 25-25 ante Paraguay en la final. 

El seleccionado paraguayo se quedó con la plata y Chile completó el podio con la medalla de bronce.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la final de balonmano femenino?
Argentina y Paraguay empataron 25-25, consagrando a Argentina como campeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Quién fue el entrenador del seleccionado argentino?
El entrenador del seleccionado argentino es Mariano Muñoz.

¿Cuándo se llevó a cabo la final?
La final se llevó a cabo durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Dónde se realizó el evento?
El evento se realizó en el Invencible Santa Fe.

¿Por qué fue importante el resultado para Paraguay?
Paraguay necesitaba ganar para conseguir su clasificación a los próximos Juegos Panamericanos.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf