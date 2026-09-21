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El capitán de Suiza, Granit Xhaka, enfrenta posibles cinco años de prisión por falsificación

Granit Xhaka, capitán de Suiza, admitió haber falsificado un certificado de vacunación y enfrenta consecuencias legales. Su exclusión del equipo nacional también es inminente.

21/09/2026 | 10:45Redacción Cadena 3

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Granit Xhaka, en el ojo de la tormenta.

FOTO: Granit Xhaka, en el ojo de la tormenta.

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El mediocampista Granit Xhaka, capitán y figura destacada de la selección de Suiza, se encuentra en una situación comprometida tras confesar que falsificó un certificado de vacunación.

La controversia surgió en las últimas horas, cuando Xhaka admitió haber realizado esta falsificación durante la pandemia de Covid-19.

En su comunicado, el mediocampista, quien se enfrentó a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, reconoció que asume "la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes", explicando que su acción se debió a una "profunda desconfianza hacia la vacuna".

Con esta confesión, Xhaka, actualmente jugador del Sunderland en Inglaterra, podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión.

Las repercusiones de este escándalo no se limitan al ámbito judicial, ya que fue excluido de la convocatoria de la selección suiza para la próxima fecha FIFA, en la que el equipo se enfrentará a Macedonia del Norte (en dos ocasiones), Escocia y Eslovenia por la Nations League.

La Asociación Suiza de Fútbol detalló que "al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a seguir".

Suiza fue rival de la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido muy disputado que terminó en tiempo extra, donde la "Albiceleste" logró imponerse gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En los 90 minutos reglamentarios, el encuentro había finalizado 1-1, con anotaciones de Alexis Mac Allister y Dan Ndoye.

Lectura rápida

¿Quién es Granit Xhaka?
Es el capitán de la selección suiza de fútbol y mediocampista del Sunderland en Inglaterra.

¿Qué ha confesado?
Ha admitido haber falsificado un certificado de vacunación durante la pandemia de Covid-19.

¿Cuáles son las consecuencias?
Podría ser condenado a hasta cinco años de prisión y ha sido excluido de la selección suiza.

¿Qué dijo Xhaka sobre su decisión?
Reconoció que asumía la responsabilidad y que su acción fue motivada por desconfianza hacia la vacuna.

¿Cuándo se revaluará su situación?
Al finalizar el próximo periodo internacional de la selección suiza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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