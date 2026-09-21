Di María habló de la depedida de Messi: "Va a ser difícil tener una selección sin Leo"
El rosarino contó que estará en la cancha durante el último partido del capitán y se refirió a lo que significará para el equipo nacional afrontar una etapa sin su referente.
21/09/2026 | 07:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Ángel di María, jugador de Rosario Central.
Ángel di María se refirió al futuro de la Selección argentina y a la despedida de Lionel Messi, en el marco de los últimos partidos del capitán con la camiseta albiceleste. Además, anticipó que posiblemente acompañe el encuentro.
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“Va a ser difícil tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que es Argentina, los argentinos, al mundo entero”, expresó al hablar sobre lo que significará para el seleccionado la ausencia del rosarino.
También contó que habló con Messi después del partido anterior, en el que volvió a marcar un gol, aunque aclaró que fue una charla habitual entre ambos. “Siempre hablando de lo normal”, señaló.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre el futuro de la Selección argentina?
Ángel di María se refirió al futuro del equipo y a la posible despedida de Lionel Messi.
¿Cuándo jugará di María con su equipo?
Di María confirmó que estará en la cancha el próximo 5 cuando su equipo enfrente a Mansfield.
¿Qué dijo di María sobre la ausencia de Messi?
Expresó que será difícil tener una selección sin Leo después de tantos años y su impacto en Argentina.
¿Con quién habló di María después del último partido?
Habló con Messi después del partido anterior, pero aclaró que fue una charla normal entre ambos.
¿Qué tema abordaron di María y Messi en su conversación?
Di María mencionó que siempre hablan de “lo normal” en sus charlas.