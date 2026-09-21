Di María habló de la depedida de Messi: "Va a ser difícil tener una selección sin Leo"

Ángel di María se refirió al futuro de la Selección argentina y a la despedida de Lionel Messi, en el marco de los últimos partidos del capitán con la camiseta albiceleste. Además, anticipó que posiblemente acompañe el encuentro.

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“Va a ser difícil tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que es Argentina, los argentinos, al mundo entero”, expresó al hablar sobre lo que significará para el seleccionado la ausencia del rosarino.

También contó que habló con Messi después del partido anterior, en el que volvió a marcar un gol, aunque aclaró que fue una charla habitual entre ambos. “Siempre hablando de lo normal”, señaló.