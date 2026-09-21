Intensa búsqueda de dos primos de 16 años desaparecidos en el río Paraná
Fueron vistos por última vez el jueves en la zona de la cabaña Puesta del Sol, en la localidad de Ituzaingó. Hay un gran operativo en el lugar.
FOTO: Intensa búsqueda de dos primos de 16 años desaparecidos en el río Paraná
Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – Dos primos de 16 años que se adentraron en el río Paraná y desaparecieron son objeto de una intensa búsqueda tras haber sido vistos por última vez el pasado jueves en la localidad correntina de Ituzaingó.
El suceso ocurrió cuando ambos adolescentes se encontraban jugando a la pelota cerca de la orilla en la zona de la cabaña Puesta del Sol, donde posteriormente se les perdió el rastro, dejando sus pertenencias en el lugar.
De inmediato, se notificó a las autoridades, quienes iniciaron un operativo de gran envergadura a cargo de Prefectura Naval Argentina (PNA).
Hasta el momento, los rastrillajes han resultado negativos y la labor de los expertos continúa para localizar a los dos menores.
Las autoridades han señalado que se trata del tramo más ancho del río Paraná, que se extiende hacia la isla Apipé, lo que amplía el área de búsqueda y complica aún más el operativo.
Se desconoce si los adolescentes se metieron a nadar o si la pelota que utilizaban cayó al agua, lo que podría haber motivado que se sumergieran para recuperarla.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Dos primos de 16 años desaparecieron en el río Paraná mientras jugaban cerca de la orilla.
¿Dónde sucedió?
El incidente tuvo lugar en la localidad de Ituzaingó, en la zona de la cabaña Puesta del Sol.
¿Cuándo fueron vistos por última vez?
Los adolescentes fueron vistos por última vez el jueves pasado.
¿Qué están haciendo las autoridades?
Se lleva a cabo un amplio operativo de búsqueda por parte de la Prefectura Naval Argentina.
¿Cuál es la situación actual?
Los rastrillajes hasta el momento han sido negativos y la búsqueda continúa.
[Fuente: Noticias Argentinas]