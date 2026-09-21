El incendio de la línea K destruyó un auto en barrio Martin
El vehículo fue alcanzado por las llamas que hicieron arder la unidad del transporte urbano de pasajeros en la esquina de 1° de Mayo y 3 de Febrero.
21/09/2026 | 08:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El auto quedó parcialmente quemado por las llamas de la línea k.
Un impresionante incendio destruyó ayer un colectivo de la línea K en la esquina de 1° de Mayo y 3 de Febrero, en pleno barrio Martín de Rosario. El fuego generó una enorme columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos del centro y las imágenes rápidamente se viralizaron. No hubo pasajeros ni transeúntes heridos, aunque el episodio provocó importantes daños materiales en el lugar.
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La unidad fue retirada y durante esta mañana se realizaban tareas de limpieza en la zona por parte de equipos municipales. El fuego, sin embargo, no quedó limitado al colectivo: alcanzó una heladería ubicada en la esquina, donde provocó la rotura y rajadura de numerosos vidrios y daños en las letras de la cartelería del comercio. “La peor parte se la ha llevado la cartelería y los vidrios, todos, absolutamente todos dañados, rajados a partir del alcance y el impacto del fuego”, explicó el periodista Fernando Carrafiello durante el móvil.
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Rosario. Un colectivo de la línea K se incendió en pleno centro de Rosario y quedó destruido
El fuego se desató pasado el mediodía de este domingo en la zona de Primero de Mayo y 3 de Febrero. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas. La unidad de la línea K sufrió daños totales.
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También resultó afectado un automóvil Renault Megane que se encontraba estacionado en la esquina. El vehículo sufrió la rotura de la luneta y daños en la parte trasera y el techo como consecuencia del avance de las llamas. “Lo que se vio ayer en imágenes no sólo terminó en el interior o en el exterior del colectivo de la línea K, sino que además se expandió”, señaló Carrafiello al describir las consecuencias del incendio.
A esta hora, el tránsito por 1° de Mayo y 3 de Febrero se desarrolla con normalidad y ya no hay complicaciones para circular, aunque permanecían algunos vidrios dispersos que estaban siendo retirados por personal municipal. El incendio generó un fuerte impacto entre los vecinos y se convirtió rápidamente en uno de los hechos más comentados de la jornada en Rosario, tanto por la magnitud de las llamas como por los daños que dejó en el entorno.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un incendio destruyó un colectivo de la línea K y afectó a una heladería y un automóvil en Rosario.
¿Quién fue el responsable del informe? El informe fue realizado por el periodista Fernando Carrafiello.
¿Cuándo sucedió el incendio? El incendio se desató ayer, pasado el mediodía.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente ocurrió en la esquina de 1° de Mayo y 3 de Febrero en el barrio Martín de Rosario.
¿Cómo se controló el fuego? Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas.
¿Por qué es relevante el hecho? El incendio generó un fuerte impacto entre los vecinos y provocó importantes daños materiales.