El incendio de la línea K destruyó un auto en barrio Martin

Un impresionante incendio destruyó ayer un colectivo de la línea K en la esquina de 1° de Mayo y 3 de Febrero, en pleno barrio Martín de Rosario. El fuego generó una enorme columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos del centro y las imágenes rápidamente se viralizaron. No hubo pasajeros ni transeúntes heridos, aunque el episodio provocó importantes daños materiales en el lugar.

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La unidad fue retirada y durante esta mañana se realizaban tareas de limpieza en la zona por parte de equipos municipales. El fuego, sin embargo, no quedó limitado al colectivo: alcanzó una heladería ubicada en la esquina, donde provocó la rotura y rajadura de numerosos vidrios y daños en las letras de la cartelería del comercio. “La peor parte se la ha llevado la cartelería y los vidrios, todos, absolutamente todos dañados, rajados a partir del alcance y el impacto del fuego”, explicó el periodista Fernando Carrafiello durante el móvil.

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También resultó afectado un automóvil Renault Megane que se encontraba estacionado en la esquina. El vehículo sufrió la rotura de la luneta y daños en la parte trasera y el techo como consecuencia del avance de las llamas. “Lo que se vio ayer en imágenes no sólo terminó en el interior o en el exterior del colectivo de la línea K, sino que además se expandió”, señaló Carrafiello al describir las consecuencias del incendio.

A esta hora, el tránsito por 1° de Mayo y 3 de Febrero se desarrolla con normalidad y ya no hay complicaciones para circular, aunque permanecían algunos vidrios dispersos que estaban siendo retirados por personal municipal. El incendio generó un fuerte impacto entre los vecinos y se convirtió rápidamente en uno de los hechos más comentados de la jornada en Rosario, tanto por la magnitud de las llamas como por los daños que dejó en el entorno.

Informe de Fernando Carrafiello.