Várices y arañitas: atención integral para el cuidado de la salud venosa en Hospital Privado

FOTO: Atención integral para el cuidado de la salud venosa en Hospital Privado

El Hospital Privado Universitario de Córdoba , a través de su servicio de Medicina Vascular y Trombosis , ofrece un abordaje integral para el diagnóstico y tratamiento de estas afecciones, con alternativas terapéuticas personalizadas según las características y necesidades de cada paciente.

¿Qué son las várices y las arañitas?

Las várices y las arañitas vasculares son manifestaciones frecuentes de alteraciones en la circulación venosa. Si bien pueden presentar diferencias en su apariencia y grado de compromiso, ambas requieren una evaluación adecuada para determinar su origen y evolución.

• Várices: son venas dilatadas que presentan una alteración en el retorno venoso, lo que puede generar cambios visibles en la piel, sensación de pesadez, molestias o diferentes grados de incomodidad en las piernas.

• Arañitas vasculares: son pequeñas venas superficiales visibles en la piel, generalmente de menor tamaño, que pueden aparecer como líneas rojizas o violáceas. En algunos casos representan una manifestación inicial de enfermedad venosa y requieren valoración especializada para definir su abordaje.

Tratamientos disponibles en Hospital Privado

La Institución cuenta con diferentes alternativas para el tratamiento de los trastornos de la circulación venosa. La elección del procedimiento se realiza de manera personalizada, según las características de cada paciente.

Algunos de los tratamientos son:

• Escleroterapia: indicada para arañitas y várices pequeñas o medianas. Consiste en la aplicación de una sustancia dentro de la vena para lograr su cierre. Es un procedimiento sencillo, sin internación y prácticamente indoloro, con muy buenos resultados estéticos y una rápida vuelta a las actividades diarias.

• Láser transdérmico: actúa desde la superficie de la piel, sin pinchazos ni cortes, y es ideal para arañitas y vasos muy finos en piernas y rostro. Es una opción cómoda, de recuperación inmediata, que mejora notablemente el aspecto de la piel.

• Microcirugía: permite extraer várices de mayor tamaño a través de pequeñas incisiones casi imperceptibles. Al ser tan poco invasiva, ofrece un tiempo de curación más rápido, menos molestias y una pronta vuelta a la vida cotidiana, con muy buenos resultados estéticos.

• Cirugía láser endovascular: indicada en casos de insuficiencia venosa más avanzada. Trata la vena desde su interior mediante energía láser, favoreciendo una recuperación más rápida y con menor dolor postoperatorio. El paciente puede retomar pronto su vida cotidiana sin necesidad de cirugía tradicional.

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¿Cuándo se recomienda consultar?

Ante síntomas como:

• Dolor o pesadez en las piernas.

• Hinchazón.

• Várices visibles.

• Aparición de arañitas.

• Cambios en la piel.

Recuperación y seguimiento

La mayoría de los tratamientos para várices y arañitas son ambulatorios y permiten una rápida reincorporación a las actividades habituales. El seguimiento por parte del especialista es fundamental para evaluar la evolución de cada paciente y favorecer resultados duraderos, contribuyendo a mejorar tanto los síntomas como la calidad de vida.

Atención personalizada con profesionales especializados

En el Hospital Privado Universitario de Córdoba, cada tratamiento se define de manera personalizada según el diagnóstico, las características y la evolución de cada paciente, con un abordaje integral orientado a brindar la alternativa terapéutica más adecuada en cada caso.

Este compromiso con la calidad y la seguridad se respalda en estándares internacionales, avalados por la acreditación de Joint Commission International (JCI), referente mundial en la evaluación de instituciones de salud.

Para más información, comunicarse al 0351-4688888 y consultar por el Servicio de Medicina Vascular y Trombosis.