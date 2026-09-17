Cinco instituciones de salud argentinas se unen por una atención segura durante toda la vida
Cinco instituciones de salud de la Argentina impulsan una campaña conjunta para reafirmar que la seguridad del paciente se construye en cada etapa del cuidado y requiere la participación de todos.
17/09/2026 | 11:54Redacción Cadena 3
FOTO: Manos que cuidan con ternura
La iniciativa reúne al Hospital Alemán, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Universitario Austral, el Hospital Privado Universitario de Córdoba y el Sanatorio Allende, que por primera vez articulan un mensaje común en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.
En línea con el lema establecido para esta efeméride a nivel internacional "Atención segura durante toda la vida", las cinco instituciones argentinas ofrecen consejos prácticos para el cuidado de pacientes con enfermedades no transmisibles o crónicas. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas, entre otras, suelen requerir cuidados prolongados y múltiples intervenciones a lo largo del tiempo.
Cinco instituciones. Un mismo compromiso: una atención segura durante toda la vida.
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La seguridad acompaña cada etapa del cuidado
Una persona con una enfermedad crónica puede necesitar consultas, estudios, internaciones, medicamentos, cirugías, rehabilitación o cuidados en su hogar, y a lo largo de ese camino será atendida por distintos profesionales y equipos. Por eso, es fundamental que la información sobre su salud y su tratamiento sea transmitida de manera clara y completa, especialmente en momentos como un ingreso, un traslado o el alta.
La seguridad se construye todos los días con acciones concretas: verificar la identidad de cada paciente, controlar la medicación, prevenir infecciones, compartir información entre los equipos, explicar los cuidados que deberá continuar en su casa y ayudarlo a reconocer cuándo debe realizar una consulta.
Cuando algo no sucede como estaba previsto, lo importante es comprender qué ocurrió y aprender de esa experiencia. Así es posible mejorar los procesos, anticipar riesgos y sumar medidas que ayuden a evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Pacientes y familias, parte activa del cuidado
En las enfermedades de larga duración, una parte importante del cuidado sucede fuera del hospital. El paciente, su familia y sus cuidadores tienen un rol esencial: conocen la rutina diaria, administran tratamientos, observan síntomas y pueden advertir cambios relevantes.
Preguntar cuando algo no se comprende, informar alergias y medicamentos, reconocer signos de alarma y participar en las decisiones son acciones que contribuyen a una atención más segura. Para que esto sea posible, los equipos de salud deben brindar información comprensible, abrir espacios de diálogo y generar las condiciones para que pacientes y familias puedan participar activamente de su cuidado.
Una cultura que aprende y mejora
La seguridad se construye todos los días. Para fortalecerla, las cinco instituciones revisan sus resultados, analizan las situaciones que pueden mejorarse, capacitan a sus equipos y escuchan las experiencias de pacientes y familias. Este trabajo permanente permite brindar una atención con altos estándares de calidad y seguridad.
Como parte de esta iniciativa, realizaron un video colaborativo con la participación de un referente de cada institución. A través de cinco voces y un mensaje común, las organizaciones renuevan su compromiso de trabajar juntas por una atención cada vez más segura.