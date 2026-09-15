FOTO: Mes de Concientización sobre el Linfoma en Hospital Privado

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Durante el Mes de Concientización sobre el Linfoma, Hospital Privado Universitario de Córdoba busca acercar información sobre la enfermedad, su diagnóstico, tratamiento y los cuidados importantes durante y después del tratamiento.

¿Qué es el linfoma?

El linfoma es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, parte fundamental del sistema inmunitario. Se produce cuando algunos linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, crecen y se multiplican de manera anormal.

Existen distintos tipos de linfoma, que pueden presentar características, evolución y tratamientos diferentes. Por eso, el diagnóstico y el abordaje deben ser individualizados y estar a cargo de un equipo especializado.

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Síntomas y diagnóstico

Algunos de los síntomas que pueden presentarse son:

• Aumento de tamaño de los ganglios, especialmente en cuello, axilas o ingle.

• Fiebre sin causa aparente.

• Sudoración nocturna.

• Pérdida de peso sin explicación.

• Cansancio persistente.

• Picazón en la piel.

Estos síntomas pueden tener diferentes causas y no necesariamente indican la presencia de un linfoma. Ante su aparición o persistencia, es importante realizar una consulta médica para evaluar cada caso.

El diagnóstico se realiza a partir de la evaluación clínica y de diferentes estudios, que permiten determinar el tipo de linfoma y conocer su extensión.

Según cada caso, el tratamiento puede incluir quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, radioterapia, trasplante de células madre u otras estrategias. La elección depende del tipo de linfoma y de las características de cada paciente.

Aspectos importantes durante y después del tratamiento

El abordaje del linfoma en el Hospital Privado también involucra aspectos que van más allá del tratamiento de la enfermedad. Conocer estas cuestiones y conversarlas con el equipo médico permite a los pacientes tomar decisiones informadas y planificar los cuidados necesarios:

- Prevención de infecciones

Durante el tratamiento, las defensas pueden disminuir y aumentar el riesgo de desarrollar infecciones. Por eso, incorporar algunas medidas de prevención en la vida cotidiana es parte importante del cuidado.

• Higiene de manos.

• Higiene de los alimentos.

• Vacunación al día.

• Mantener una distancia prudente con personas que tengan síntomas de resfrío u otras afecciones contagiosas.

• Medicamentos preventivos.

Ante la aparición de fiebre u otros síntomas de infección, es fundamental consultar de manera inmediata. No automedicarse.

- Fertilidad

Algunos tratamientos pueden afectar la fertilidad. Si tener hijos forma parte del proyecto de vida del paciente, es importante conversar sobre este tema antes de comenzar el tratamiento.

• Preservación de la fertilidad: opciones para resguardarla antes de iniciar el tratamiento.

• Anticoncepción: uso de métodos anticonceptivos para evitar riesgos en la salud.

• Embarazo: Suele aconsejarse esperar entre 6 y 18 meses tras concluir el tratamiento antes de buscar una gestación, siempre bajo supervisión médica.

- Controles durante y después del tratamiento

Finalizar el tratamiento no significa finalizar el seguimiento.

• Controles periódicos de salud.

• Estudios preventivos de rutina.

• Cuidado y control del corazón y de la salud cardiovascular.

• Hábitos saludables.

• Seguimiento y controles que permiten detectar y abordar posibles efectos secundarios del tratamiento.

El seguimiento se adapta a las necesidades de cada persona y contempla también aspectos de la salud cardiovascular y la calidad de vida.

Acompañamiento integral

Desde la Unidad de Linfomas y los servicios de Oncología y Hematología , Criobiología y Clínica Médica , el Hospital Privado Universitario de Córdoba brinda un abordaje integral durante el tratamiento y seguimiento de los pacientes con linfoma.

La atención está a cargo de profesionales especializados y tecnología preparada para tratamientos de alta complejidad, con el respaldo de acreditaciones internacionales que avalan la calidad de la institución.

Este trabajo se desarrolla en la Hospital Privado Sede Central y en el Centro de Oncología y Terapias Avanzadas de Hospital Privado Núñez , donde se integran experiencia médica, especialización y recursos tecnológicos para el cuidado de cada paciente.

Para más información, comunicarse con la Central de Turnos: 0351-4688888