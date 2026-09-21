Ataque a un joven en Armstrong: "Si no tenía el casco puesto, lo mataba"

Un joven de 20 años fue atacado a golpes por cuatro personas el viernes por la noche en Armstrong. Según relató su padre, Martín, lo hicieron bajar de la moto y continuaron agrediéndolo cuando estaba en el piso, incluso con patadas en la cabeza. El muchacho llevaba casco y, de acuerdo con su familia, está fuera de peligro.

“Hace tres años que mi hijo lamentablemente no tiene vida”, aseguró Martín, quien contó que uno de los jóvenes involucrados ya había tenido un conflicto con su hijo años atrás. “Mi hijo literalmente tiene un daño psicológico tremendo”, afirmó el hombre, que también señaló en Juntos por Cadena 3 Rosario que la situación afecta a otras familias de la localidad.

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El padre sostuvo que vive con temor por posibles represalias. “Yo vivo con una puerta en el patio con reja, tengo una cámara de seguridad enfrente y no por la inseguridad de que a uno le vengan a robar, sino porque esta gente tome violencia contra uno y uno vive asustado”, relató.

Sobre el ataque del viernes, Martín contó que permanece pendiente del teléfono ante cualquier llamado de su hijo. “Esta última vez, que esto fue el viernes a la noche, yo vivo pendiente del teléfono a que mi hijo me llame. No tiene vida, lamentablemente”, expresó.

El hombre también relató una conversación que mantuvo con la madre de uno de los señalados por la agresión. “Le fui a decir que su hijo le había pegado una patada en la cabeza a mi hijo y me dijo: ‘Lamentablemente, gracias a Dios, tu hijo tenía casco’”. A partir de esa frase, Martín agregó: “Si no tenía el casco puesto, lo mataba”.

La denuncia quedó bajo intervención de la Fiscalía de Cañada de Gómez. Según Martín, existen denuncias anteriores vinculadas con integrantes de esa familia y cuestionó que, pese a esos antecedentes, no se haya actuado antes. Entre los señalados por el ataque hay dos hermanos de 18 y 16 años, además de otras personas mayores de edad.

Informe de Agustín Dadamio.