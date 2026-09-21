FOTO: Continúa el juicio por la desaparición de Loan Peña con declaraciones clave esta semana

Buenos Aires, 21 septiembre (NA) – El juicio oral por la desaparición de Loan Peña en la provincia de Corrientes sigue esta semana con nuevas declaraciones relevantes tras la testimonial clave de José Manuel Ojeda, un bombero que afirmó haber visto al acusado Antonio Benítez "sin remera" y "transpirado" el día que el niño fue visto por última vez.

Este martes 22 de septiembre será el turno de los testigos Yamila Cándida Alegre, policía de Corrientes; Alicia Esther Axon, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava; la periodista Paula Bernini; y Deisy Leonela Ávalos, vecina de 9 de Julio que vio a la acusada en el hospital, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Luego, el miércoles 23 de septiembre se presentarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, Johanna Méndez, oficial de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la PFA; Carlos Fuentes, subinspector de la PFA; Horacio José Cespedes y Hugo Daniel Duarte.

La última audiencia estuvo marcada por una declaración de suma importancia. Se trata del bombero José Manuel Ojeda, quien afirmó haber visto a Benítez "sin remera" y "transpirado" el día que el niño fue visto por última vez.

Al arribar a la casa, ubicada en el paraje El Algarrobal, rememoró haber conversado con Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, quienes le comunicaron que Loan "se había perdido cuando fue a buscar naranjas".