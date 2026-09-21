Boca ya conoce fecha y hora de las semifinales de la Sudamericana ante Vasco da Gama

Boca ya conoce cuándo enfrentará a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. La Conmebol confirmó este lunes las fechas y horarios de los dos partidos que definirán a uno de los finalistas del certamen.

El primer encuentro se disputará el martes 13 de octubre, a las 21.30, en La Bombonera. La revancha será el martes 20 de octubre, a la misma hora, en Brasil.

Lo que todavía resta definir es el escenario del segundo partido. El estadio São Januário, habitual casa de Vasco da Gama, no cumple con el mínimo de 30.000 espectadores establecido por el reglamento de la Conmebol, por lo que el club brasileño deberá determinar otra sede.

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Cómo llegan Boca y Vasco

Boca accedió a las semifinales después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final. El “Xeneize” se impuso por un global de 2-1.

Vasco da Gama, por su parte, dejó en el camino a Independiente de Santa Fe, que previamente había eliminado a River. El conjunto brasileño ganó 2-0 la serie después de imponerse en el partido disputado en Brasil.

Ahora, Boca y Vasco da Gama se enfrentarán por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana.