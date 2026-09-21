Boca ya conoce fecha y hora de las semifinales de la Sudamericana ante Vasco da Gama
La Conmebol confirmó cuándo se jugarán los partidos entre el “Xeneize” y el equipo brasileño. La ida será en La Bombonera y la revancha, en Brasil, aún sin estadio definido.
21/09/2026 | 13:24Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Paredes, emblema del "Xeneize".
Boca ya conoce cuándo enfrentará a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. La Conmebol confirmó este lunes las fechas y horarios de los dos partidos que definirán a uno de los finalistas del certamen.
El primer encuentro se disputará el martes 13 de octubre, a las 21.30, en La Bombonera. La revancha será el martes 20 de octubre, a la misma hora, en Brasil.
Lo que todavía resta definir es el escenario del segundo partido. El estadio São Januário, habitual casa de Vasco da Gama, no cumple con el mínimo de 30.000 espectadores establecido por el reglamento de la Conmebol, por lo que el club brasileño deberá determinar otra sede.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Cómo llegan Boca y Vasco
Boca accedió a las semifinales después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final. El “Xeneize” se impuso por un global de 2-1.
Vasco da Gama, por su parte, dejó en el camino a Independiente de Santa Fe, que previamente había eliminado a River. El conjunto brasileño ganó 2-0 la serie después de imponerse en el partido disputado en Brasil.
Ahora, Boca y Vasco da Gama se enfrentarán por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana.
Lectura rápida
¿Cuándo se jugarán los partidos entre Boca y Vasco da Gama? El primer partido será el martes 13 de octubre y la revancha el martes 20 de octubre.
¿Dónde se jugará el primer partido? En La Bombonera.
¿Por qué se debe cambiar la sede del segundo partido? Porque el estadio São Januário no cumple con el mínimo de 30.000 espectadores requerido por la Conmebol.
¿Cómo llegó Boca a las semifinales? Eliminó a San Pablo con un global de 2-1.
¿Quién eliminó a Vasco da Gama en la fase anterior? Independiente de Santa Fe, que había eliminado a River.