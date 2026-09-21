En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca ya conoce fecha y hora de las semifinales de la Sudamericana ante Vasco da Gama

La Conmebol confirmó cuándo se jugarán los partidos entre el “Xeneize” y el equipo brasileño. La ida será en La Bombonera y la revancha, en Brasil, aún sin estadio definido.

21/09/2026 | 13:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Leandro Paredes, emblema del "Xeneize".

FOTO: Leandro Paredes, emblema del "Xeneize".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Boca ya conoce cuándo enfrentará a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. La Conmebol confirmó este lunes las fechas y horarios de los dos partidos que definirán a uno de los finalistas del certamen.

El primer encuentro se disputará el martes 13 de octubre, a las 21.30, en La Bombonera. La revancha será el martes 20 de octubre, a la misma hora, en Brasil.

Lo que todavía resta definir es el escenario del segundo partido. El estadio São Januário, habitual casa de Vasco da Gama, no cumple con el mínimo de 30.000 espectadores establecido por el reglamento de la Conmebol, por lo que el club brasileño deberá determinar otra sede.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo llegan Boca y Vasco

Boca accedió a las semifinales después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final. El “Xeneize” se impuso por un global de 2-1.

Vasco da Gama, por su parte, dejó en el camino a Independiente de Santa Fe, que previamente había eliminado a River. El conjunto brasileño ganó 2-0 la serie después de imponerse en el partido disputado en Brasil.

Ahora, Boca y Vasco da Gama se enfrentarán por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana.

Lectura rápida

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Boca y Vasco da Gama? El primer partido será el martes 13 de octubre y la revancha el martes 20 de octubre.

¿Dónde se jugará el primer partido? En La Bombonera.

¿Por qué se debe cambiar la sede del segundo partido? Porque el estadio São Januário no cumple con el mínimo de 30.000 espectadores requerido por la Conmebol.

¿Cómo llegó Boca a las semifinales? Eliminó a San Pablo con un global de 2-1.

¿Quién eliminó a Vasco da Gama en la fase anterior? Independiente de Santa Fe, que había eliminado a River.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf