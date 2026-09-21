FOTO: La primavera se asoma en Buenos Aires con un día soleado y viento fuerte

La primavera hizo su entrada oficial este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, trayendo consigo un clima agradable con temperaturas que rondaron los 16 grados. Sin embargo, el día estuvo marcado por un fuerte viento, con ráfagas que alcanzaron hasta 50 kilómetros por hora.

El sol brilló durante gran parte de la jornada, aunque hacia el mediodía se comenzaron a ver nubarrones en el cielo, aunque sin riesgo de lluvias. La humedad se mantuvo en un 46%, lo que contribuyó a que muchos decidieran salir a disfrutar del aire libre.

Los jóvenes aprovecharon el buen clima para celebrar el Día del Estudiante, eligiendo los Bosques de Palermo y el Rosedal como sus destinos preferidos. Allí, muchos compartieron mates y picnics, disfrutando de la llegada de la nueva estación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por los intensos vientos que no solo afectaron a la ciudad, sino también a diversas provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Río Negro y Mendoza.

Para el martes 22, se anticipa un descenso en las temperaturas, con mínimas de 6 °C y máximas de 14 °C. El miércoles 23, el termómetro oscilará entre los 7 y los 18 grados con cielo parcialmente nublado.

La primavera se hará sentir nuevamente el jueves 24, cuando se espera una máxima de 22 grados y una mínima de 11. Para el viernes, se pronostica un día soleado con temperaturas que alcanzarán los 25 grados.