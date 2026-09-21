El emotivo mensaje de una docente a sus alumnos tras quedar fuera de la final

FOTO: Los chicos de la Escuela Duflos en los bellos paisajes de Paso del Sapo.

Para consolar a sus estudiantes, la profesora Evelyn Fernández redactó un mensaje que destaca el valor de haber participado del concurso Sueños de Radio y haber dado a conocer las particularidades de la pequeña localidad que ellos habitan.

Paso del Sapo está ubicado en el noroeste de la provincia, a orillas del río Chubut, y tiene apenas 500 habitantes.

Los chicos participaron en la categoría Periodismo con su programa titulado "Rincón de los leones". Originalmente, el poblado se llamaba así por la gran cantidad de pumas que había en la zona.

En su mensaje, Fernández –profesora de Lengua y Literatura- dijo: "Hoy no ganamos el concurso, pero hay algo que nadie puede quitarnos, todo lo que construimos en este camino. La radio nos encontró y nos unió. Nos hizo reír, aprender, escucharnos, animarnos y, sobre todo, darle voz a nuestros sueños y a nuestro lugar, Paso del Sapo".

"Qué orgullo ver a nuestros/as chicos/as animarse a hablar, a crear, a contar, a descubrir que sus voces también tienen algo importante para decir. Voces que representan a un pequeño pueblo, pero que tienen muchísimo para contarle al mundo. El premio no llegó esta vez, pero nos queda algo enorme, la experiencia, los aprendizajes, los momentos compartidos y esas voces que hoy suenan más fuerte que antes. Porque la radio debe mantenerse viva. Y las voces de nuestros/as chicos/as también. Que sigan latentes, que sigan soñando, que sigan contando quiénes somos y todo lo hermoso que tiene Paso del Sapo. Orgullo inmenso por ustedes, chicos/as. ¡¡¡Esto recién empieza!!!", destacó Fernández.

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• Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo y Bandas de Garaje en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro y Grupos Corales en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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