Se definieron los colegios finalistas de las cinco categorías de Sueños de Radio
Representan a nueve provincias del país. En octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores.
02/09/2026 | 13:30Redacción Cadena 3
FOTO: Ya están los finalistas de Sueños de Radio.
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Audio. Ya están definidos los colegios finalistas de las cinco categorías
Sueños de Radio
Cadena 3 Argentina anunció en el programa "Ahora País" los finalistas de la tercera edición de Sueños de Radio.
En el concurso más federal, se inscribieron 1.300 equipos y se involucraron más de 11 mil estudiantes y 600 docentes de 400 colegios secundarios de todas las provincias de Argentina.
En cada uno de los programas presentados quedaron plasmadas todas las tonadas del país y las historias más atractivas de cada región. Los chicos interpretaron nuestra música folklórica, también el rock argentino y deslumbraron con sus aptitudes corales. Hicieron volar su imaginación para generar los diálogos más divertidos y dramáticos al momento de bucear en las artes del radioteatro. Y también investigaron periodísticamente aquellos hechos que les preocupan e interesan.
Los programas finalistas pasaron por los severos filtros de los más de 300 evaluadores y los jurados presididos por figuras de altísimo reconocimiento como la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo.
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Segunda edición. Fundación SuperAdaptados ya inscribe para Semillero Joven Aprendiz
Es una propuesta gratuita de formación y capacitación destinada a personas mayores de 18 años con discapacidad motriz en Córdoba.
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Los finalistas por categoría son los siguientes
Periodismo:
• Colegio Provincial Joaquín V. González / “La voz de los jóvenes” / La Rioja (La Rioja)
• Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada / “Llenos de historia / San Lorenzo (Santa Fe)
• Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada / “Somos lo que somos” / Gobernador Crespo (Santa Fe)
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Edición 2026. Según Bárbara Anderson, "es una ventana impresionante de inclusión"
La reconocida periodista, corresponsal de Cadena 3 en México, fue evaluadora de los programas creados por las escuelas especiales que participaron de Sueños de Radio.
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Radioteatro
• Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos / “Historias en el aire” / Trelew (Chubut)
• Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés / “Sintonía ficción” / Rosario (Santa Fe)
• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “El desafío a lo nuevo no tan nuevo” / Herrera (Santiago del Estero)
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Edición 2026. Periodistas de la radio valoran la "enriquecedora" experiencia de evaluar los programas
Rosalía Cazorla y Melina Uliarte escucharon las demos de las categorías Folklore y Bandas de Garaje, respectivamente. Ambas disfrutaron y se divirtieron.
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Folklore y músicas regionales
• Colegio Secundario Nº 59 Olga Marquéz de Aredez / “La radio escolar, una herramienta didáctica” / San Salvador de Jujuy (Jujuy)
• Colegio Superior Nº 50 General José de San Martín / “Sentir argentino” / Rufino (Santa Fe)
• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo” / Herrera (Santiago del Estero)
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Edición 2026. Nuestra corresponsal en Mendoza visitó su colegio, que participa en Grupos Corales
Laura Carbonari estuvo en la Escuela del Magisterio. La directora del coro le dijo que “para las chicas fue una experiencia muy importante porque salieron de su zona de confort”.
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Bandas de garaje: rock y pop
• Colegio Modelo Mármol / “De acá, lo nuestro al aire” / José Mármol (Buenos Aires)
• Instituto Sagrado Corazón “Hermanos Maristas” / “Maristas Studio Band – Sin Tempo” / San Francisco (Córdoba)
• Escuela Técnica Nº 20 “Antonio Berni” / “Radio Remolacha Rock” / Villa Mercedes (San Luis)
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Edición 2026. La comunidad de José Mármol se movilizó para ayudar a grabar a sus estudiantes
Son alumnos del colegio homónimo de la provincia de Buenos Aires. Un sonidista colaboró con ellos y el Instituto Ideal Brown les prestó sus consolas y micrófonos.
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Grupos Corales
• Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zipoli / “Lo que queda de una canción” / Córdoba (Córdoba)
• Escuela del Magisterio / “Creciendo con vos” / Mendoza (Mendoza)
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Sueños de radio. Sueños de Radio: cómo la pasión escolar por comunicar transforma las aulas en la Expo Rural
Docentes de dos escuelas porteñas contaron en Cadena 3 la experiencia de usar la radio para enseñar. Destacan el entusiasmo, el trabajo en equipo y el impacto que genera en los alumnos.
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Recta final
En octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de caliestenia.
El jueves 1 se hará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo, Bandas de Garaje y Grupos Corales en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 2024, Sueños de Radio se consolidó como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.
Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.
En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.
Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.
La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.
Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.
Más info: https://suenosderadio.short.gy/msnota
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Sueños de Radio. La Universidad de Rafaela presta sus estudios para que los chicos graben los programas
Todos los profesores de la carrera de Comunicación de la UCES se involucraron en asistir a los participantes de la región. Cadena 3 Rafaela hizo el vínculo entre los colegios y la casa de altos estudios.
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Lectura rápida
¿Qué se anunció en el programa "Ahora País"? Los finalistas de la tercera edición de Sueños de Radio.
¿Cuántos equipos se inscribieron en el concurso? Se inscribieron 1.300 equipos.
¿Quiénes fueron algunos de los jurados del concurso? Jurados destacados incluyen a Soledad Pastorutti, Juan José Campanella y Lalo Mir.
¿Cuándo se llevarán a cabo las ceremonias de premiación? Las ceremonias se realizarán en octubre en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué premios recibirán los colegios ganadores? Los colegios ganadores recibirán equipos digitales de radio y, por primera vez, plazas de calistenia y viajes especiales.