Se definieron los colegios finalistas de las cinco categorías de Sueños de Radio

FOTO: Ya están los finalistas de Sueños de Radio.

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Cadena 3 Argentina anunció en el programa "Ahora País" los finalistas de la tercera edición de Sueños de Radio.

En el concurso más federal, se inscribieron 1.300 equipos y se involucraron más de 11 mil estudiantes y 600 docentes de 400 colegios secundarios de todas las provincias de Argentina.

En cada uno de los programas presentados quedaron plasmadas todas las tonadas del país y las historias más atractivas de cada región. Los chicos interpretaron nuestra música folklórica, también el rock argentino y deslumbraron con sus aptitudes corales. Hicieron volar su imaginación para generar los diálogos más divertidos y dramáticos al momento de bucear en las artes del radioteatro. Y también investigaron periodísticamente aquellos hechos que les preocupan e interesan.

Los programas finalistas pasaron por los severos filtros de los más de 300 evaluadores y los jurados presididos por figuras de altísimo reconocimiento como la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo.

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Los finalistas por categoría son los siguientes

Periodismo:

• Colegio Provincial Joaquín V. González / “La voz de los jóvenes” / La Rioja (La Rioja)

• Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada / “Llenos de historia / San Lorenzo (Santa Fe)

• Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada / “Somos lo que somos” / Gobernador Crespo (Santa Fe)

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Radioteatro

• Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos / “Historias en el aire” / Trelew (Chubut)

• Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés / “Sintonía ficción” / Rosario (Santa Fe)

• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “El desafío a lo nuevo no tan nuevo” / Herrera (Santiago del Estero)

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Folklore y músicas regionales

• Colegio Secundario Nº 59 Olga Marquéz de Aredez / “La radio escolar, una herramienta didáctica” / San Salvador de Jujuy (Jujuy)

• Colegio Superior Nº 50 General José de San Martín / “Sentir argentino” / Rufino (Santa Fe)

• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo” / Herrera (Santiago del Estero)

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Bandas de garaje: rock y pop

• Colegio Modelo Mármol / “De acá, lo nuestro al aire” / José Mármol (Buenos Aires)

• Instituto Sagrado Corazón “Hermanos Maristas” / “Maristas Studio Band – Sin Tempo” / San Francisco (Córdoba)

• Escuela Técnica Nº 20 “Antonio Berni” / “Radio Remolacha Rock” / Villa Mercedes (San Luis)

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Grupos Corales

• Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zipoli / “Lo que queda de una canción” / Córdoba (Córdoba)

• Escuela del Magisterio / “Creciendo con vos” / Mendoza (Mendoza)

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Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de caliestenia.

El jueves 1 se hará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo, Bandas de Garaje y Grupos Corales en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se consolidó como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

Más info: https://suenosderadio.short.gy/msnota

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