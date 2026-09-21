Intento de femicidio: una mujer fue atacada a cuchillazos por su expareja y está fuera de peligro

Una mujer fue atacada con un arma blanca este lunes por la mañana en una vivienda de Maciel al 700, en el marco de un hecho de violencia de género. La víctima sufrió múltiples heridas y señaló a su expareja como el presunto autor de la agresión.

Personal del SIES asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Eva Perón. Según se informó, se encuentra fuera de peligro. En tanto, el hombre también presentaba lesiones cortantes y recibió atención médica.

Efectivos de la Brigada de Orden Urbano y del Comando Radioeléctrico localizaron al sospechoso en Huerta Grande al 900 y lo aprehendieron. Se trata de Juan Andrés C., de 39 años, quien quedó a disposición de la Justicia en una causa por homicidio en grado de tentativa, en contexto de violencia de género.