Intento de femicidio: una mujer fue atacada a cuchillazos por su expareja y está fuera de peligro
La víctima sufrió múltiples heridas en una vivienda de Maciel al 700 y fue trasladada al Hospital Eva Perón. El sospechoso, de 39 años, fue localizado y aprehendido en Huerta Grande al 900.
21/09/2026 | 12:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hospital Eva Perón, Granadero Baigorria.
Una mujer fue atacada con un arma blanca este lunes por la mañana en una vivienda de Maciel al 700, en el marco de un hecho de violencia de género. La víctima sufrió múltiples heridas y señaló a su expareja como el presunto autor de la agresión.
Personal del SIES asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Eva Perón. Según se informó, se encuentra fuera de peligro. En tanto, el hombre también presentaba lesiones cortantes y recibió atención médica.
Efectivos de la Brigada de Orden Urbano y del Comando Radioeléctrico localizaron al sospechoso en Huerta Grande al 900 y lo aprehendieron. Se trata de Juan Andrés C., de 39 años, quien quedó a disposición de la Justicia en una causa por homicidio en grado de tentativa, en contexto de violencia de género.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer fue atacada con un arma blanca en un hecho de violencia de género.
¿Quién es la víctima? La víctima es una mujer que sufrió múltiples heridas y señaló a su expareja como el agresor.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió este lunes por la mañana.
¿Dónde fue el ataque? El ataque tuvo lugar en una vivienda de Maciel al 700.
¿Cómo se resolvió la situación? El sospechoso fue localizado y aprehendido en Huerta Grande al 900 por efectivos de la Brigada de Orden Urbano y del Comando Radioeléctrico.