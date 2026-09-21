Kily González y la posibilidad de Messi en Newell’s: "Por mí que no"

El Kily González habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue algún día en Newell’s y dejó una respuesta que rápidamente se volvió viral. El entrenador de Inter Miami respaldó la decisión que pueda tomar el capitán argentino, aunque dejó en claro su postura como referente de Rosario Central: “Si Messi decide ir a Rosario y jugar, tiene todo mi apoyo, quiero que él sea feliz. Por mí que no, je”.

La consulta surgió después del empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego FC, partido en el que Messi marcó un gol de tiro libre. Antes de la humorada, González había remarcado que el futuro del rosarino depende exclusivamente de él y que acompañará cualquier decisión que tome.

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El eventual regreso de Messi a Rosario para vestir la camiseta de Newell’s es una posibilidad que el propio futbolista mencionó en distintas oportunidades. El delantero mantiene un vínculo especial con la institución, donde realizó parte de su formación antes de viajar a Barcelona, y en distintas entrevistas reconoció su deseo de jugar algún día en Argentina.

Mientras tanto, Messi continúa su carrera en Estados Unidos y volvió a ser protagonista con Inter Miami. Con el gol ante San Diego FC llegó a los 930 tantos en su trayectoria, mientras mantiene como uno de sus próximos objetivos la competencia con la Selección Argentina.