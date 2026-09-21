Kily González y la posibilidad de Messi en Newell’s: "Por mí que no"
El entrenador de Inter Miami respaldó cualquier decisión del rosarino sobre su futuro, aunque reconoció entre risas su deseo como referente de Rosario Central.
21/09/2026 | 13:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Kily González junto a Lionel Messi.
El Kily González habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi juegue algún día en Newell’s y dejó una respuesta que rápidamente se volvió viral. El entrenador de Inter Miami respaldó la decisión que pueda tomar el capitán argentino, aunque dejó en claro su postura como referente de Rosario Central: “Si Messi decide ir a Rosario y jugar, tiene todo mi apoyo, quiero que él sea feliz. Por mí que no, je”.
La consulta surgió después del empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego FC, partido en el que Messi marcó un gol de tiro libre. Antes de la humorada, González había remarcado que el futuro del rosarino depende exclusivamente de él y que acompañará cualquier decisión que tome.
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Fútbol. El Kily González asumió en Inter Miami: de ídolo de Central a técnico de Messi
El entrenador rosarino firmó contrato hasta junio de 2028 y tendrá su primera experiencia fuera del país. Su debut será este miércoles ante Cruz Azul por la Copa Campeones.
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El eventual regreso de Messi a Rosario para vestir la camiseta de Newell’s es una posibilidad que el propio futbolista mencionó en distintas oportunidades. El delantero mantiene un vínculo especial con la institución, donde realizó parte de su formación antes de viajar a Barcelona, y en distintas entrevistas reconoció su deseo de jugar algún día en Argentina.
Mientras tanto, Messi continúa su carrera en Estados Unidos y volvió a ser protagonista con Inter Miami. Con el gol ante San Diego FC llegó a los 930 tantos en su trayectoria, mientras mantiene como uno de sus próximos objetivos la competencia con la Selección Argentina.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre la posibilidad de que Messi juegue en Newell's?
El Kily González habló sobre esta posibilidad.
¿Qué opinó González sobre la decisión de Messi?
González respaldó cualquier decisión que tome Messi, aunque expresó su deseo de que no juegue en Newell's.
¿Cuándo surgió la consulta sobre Messi y Newell's?
La consulta surgió después del empate 2-2 de Inter Miami ante San Diego FC.
¿Qué vínculo tiene Messi con Newell's?
Messi mantiene un vínculo especial con Newell's, donde realizó parte de su formación antes de viajar a Barcelona.
¿Cuántos goles ha marcado Messi en su trayectoria?
Messi llegó a los 930 tantos en su trayectoria con el gol ante San Diego FC.