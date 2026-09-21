Elon Musk le puso fecha al fin del empleo: "El dinero no importará en 2036"

El CEO de Tesla y X, Elon Musk, ha intensificado su contundente pronóstico sobre la transformación radical del mercado laboral frente al avance vertiginoso de la tecnología.

Según el empresario, la combinación de inteligencia artificial generalista y robótica androide asumirá la ejecución de prácticamente cualquier tarea mejor que los seres humanos, convirtiendo al empleo tradicional en una mera elección personal y dando paso a una era de "abundancia material".

El hito más drástico de su hoja de ruta lo fijó durante una entrevista de 90 minutos con Zanny Minton Beddoes, directora de The Economist, donde afirmó categóricamente: "El dinero no importará en 2036".

Esta sentencia se alinea con sus declaraciones en el podcast de Nikil Kamath, donde estimó que "en un plazo de entre 10 y 20 años, el trabajo será opcional".

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Para gestionar la transición tecnológica y el eventual desempleo masivo, Musk planteó en su red social X la implementación de "ingresos universales altos mediante cheques emitidos por el Gobierno federal" como la mejor vía de contención económica.

La tesis de Musk se apoya en tres pilares conceptuales:

Superación cognitiva: la IA sobrepasará a la inteligencia humana en tareas complejas antes de 2030.

Trabajo físico masivo: millones de robots humanoides —con la línea Optimus de Tesla a la cabeza— reemplazarán la fuerza de trabajo industrial y de servicios.

Fin de la escasez: la sobreproducción automatizada erradicará el problema económico fundamental que hace necesario trabajar para subsistir.

Inspirado abiertamente en la saga de ciencia ficción La Cultura de Iain M. Banks, el magnate propone financiar esta renta básica mediante un incremento directo de la oferta monetaria.

Su argumento heterodoxo —cuestionado por la mayoría de los economistas— sostiene que si la oferta de bienes y servicios crece a mayor velocidad que la emisión de divisas, el sistema no generará inflación.

En contraste con este enfoque, otros referentes del sector como Sam Altman, CEO de OpenAI, plantean alternativas como la creación de un Fondo Público de Riqueza que otorgue a cada ciudadano participaciones directas en empresas e infraestructura de IA, consolidando un debate global sobre cómo redistribuir los frutos de la automatización total.