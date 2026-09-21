Alexandro Maidana fue citado a la selección de Paraguay: ¿llega al clásico cordobés?

El lateral de Talleres Alexandro Maidana fue convocado por Gustavo Alfaro para integrar la selección de Paraguay durante la próxima Fecha FIFA y su presencia en el clásico cordobés ante Belgrano quedó en duda.

El combinado guaraní afrontará dos amistosos en Estados Unidos. El primero será ante Bolivia, el domingo 27 de septiembre, en el Audi Field de Washington D. C.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El segundo compromiso será frente a Colombia. El encuentro está programado para el viernes 2 de octubre, a las 21, en New Jersey.

La particularidad es que el clásico entre Talleres y Belgrano está previsto para el domingo 4 de octubre, apenas un día y medio después del partido de Paraguay ante Colombia.

/Inicio Código Embebido/

???????????????????? ?



?? Ellos son los elegidos por el DT albirrojo Gustavo Alfaro para representar a la #Albirroja en los próximos partidos amistosos de esta fecha FIFA.



??? 27/09 ??????

??? 02/10 ??????



Los detalles: https://t.co/AbfHCUs8OJ#VamosParaguay ???? pic.twitter.com/kCOCviOiEw — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 20, 2026

/Fin Código Embebido/

De esta manera, habrá que esperar para conocer si Maidana estará a disposición de Talleres para el duelo ante el “Pirata” o si permanecerá con la selección paraguaya.