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Alexandro Maidana fue citado a la selección de Paraguay: ¿llega al clásico cordobés?

El lateral izquierdo de Talleres figura en la lista de convocados de Gustavo Alfaro para la próxima Fecha FIFA. El elenco guaraní jugará el viernes 2 de octubre en Estados Unidos. El domingo 4 será el duelo con Belgrano. 

21/09/2026 | 12:34Redacción Cadena 3

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Alexandro Maidana, lateral de la "T".

FOTO: Alexandro Maidana, lateral de la "T".

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El lateral de Talleres Alexandro Maidana fue convocado por Gustavo Alfaro para integrar la selección de Paraguay durante la próxima Fecha FIFA y su presencia en el clásico cordobés ante Belgrano quedó en duda.

El combinado guaraní afrontará dos amistosos en Estados Unidos. El primero será ante Bolivia, el domingo 27 de septiembre, en el Audi Field de Washington D. C.

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El segundo compromiso será frente a Colombia. El encuentro está programado para el viernes 2 de octubre, a las 21, en New Jersey.

La particularidad es que el clásico entre Talleres y Belgrano está previsto para el domingo 4 de octubre, apenas un día y medio después del partido de Paraguay ante Colombia.

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De esta manera, habrá que esperar para conocer si Maidana estará a disposición de Talleres para el duelo ante el “Pirata” o si permanecerá con la selección paraguaya.

Lectura rápida

¿Quién fue convocado para la selección de Paraguay?
Alexandro Maidana de Talleres.

¿Cuándo se jugarán los amistosos de Paraguay?
El primer amistoso será el domingo 27 de septiembre y el segundo el viernes 2 de octubre.

¿Dónde se jugará el primer amistoso?
En el Audi Field de Washington D. C..

¿Qué partido está programado para el domingo 4 de octubre?
El clásico entre Talleres y Belgrano.

¿Por qué está en duda la presencia de Maidana en el clásico?
Porque jugará con la selección paraguaya apenas un día y medio antes del clásico.

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