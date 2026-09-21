Morena Rial enfrenta audiencia preliminar por acusaciones de robo y amenazas en Córdoba

FOTO: Morena Rial está acusada de robo y amenazas a sus ex parejas.

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – Hoy se llevará a cabo una audiencia preliminar en la provincia de Córdoba en el marco de la causa que involucra a Morena Rial, quien enfrenta acusaciones de robo y amenazas dirigidas a sus ex parejas, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri. Aunque se esperaba que el juicio comenzara este lunes, su inicio ha sido postergado.

El abogado de los denunciantes, Carlos Nayi, comentó a la Agencia Noticias Argentinas que la audiencia tiene como objetivo determinar el rumbo que tomará el caso contra Morena. "Se llevará a cabo una audiencia preliminar para ver cuál es el temperamento frente a la acusación de Morena", indicó.

La denuncia formal contra la hija del conductor Jorge Rial incluye cargos de robo, hurto, amenazas y coacción. Anteriormente, Morena había solicitado una probation y una compensación económica para los afectados, pero ambas solicitudes fueron rechazadas, optando los denunciantes por un juicio oral.

La audiencia de hoy se realizará a través de videollamada, lo que significa que la acusada no estará presente físicamente. Actualmente, Morena Rial cumple con arresto domiciliario en la Capital Federal, debido a una causa relacionada con robos ocurridos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

En relación a esta situación, se informó que la Cámara de Apelación en lo Penal y de Garantías de San Isidro ha confirmado, de manera unánime, la decisión de rechazar el pedido de excarcelación que había presentado la defensa de Morena.

Después de que se homologara un acuerdo de juicio abreviado que resultó en una condena de tres años de prisión, la defensa de Morena solicitó su liberación en términos de libertad condicional.