Un experimento subterráneo desafía teoría sobre la mecánica cuántica y la gravedad

En un estudio innovador, físicos italianos pusieron a prueba una teoría que sugiere que la gravedad podría ser responsable de la desaparición de los efectos cuánticos en el mundo cotidiano. Este experimento, llevado a cabo en el laboratorio INFN Gran Sasso, uno de los más grandes del mundo dedicado a la física fundamental, se centró en la búsqueda de una señal de radiación extremadamente débil, que se esperaba como consecuencia de fluctuaciones en el espacio-tiempo causadas por la gravedad.

Durante 62 días, los investigadores utilizaron un detector de germanio altamente protegido para medir la radiación en un ambiente subterráneo, donde la interferencia de la radiación cósmica es mínima. Sin embargo, tras analizar los datos, no se encontró la señal esperada, lo que cuestiona una de las explicaciones más prominentes sobre la decoherencia cuántica.

La decoherencia se refiere al fenómeno por el cual los sistemas cuánticos pierden su comportamiento cuántico al interactuar con su entorno, y es fundamental para entender por qué los objetos en el mundo cotidiano no exhiben comportamientos extraños como la superposición, ejemplificada en el famoso experimento mental del gato de Schrödinger.

La teoría original de Frigyes Károlyházy, propuesta en la década de 1960, sugiere que las fluctuaciones en el espacio-tiempo podrían causar que los estados cuánticos se interrumpan gradualmente. Sin embargo, el nuevo experimento, que fue respaldado por el Foundational Questions Institute (FQXi), refutó esta idea al no detectar el tipo de radiación que se esperaba que produjeran estas fluctuaciones.

Catalina Curceanu, miembro del FQXi y portavoz de la colaboración VIP en el laboratorio de Frascati, expresó que "la ausencia de una señal es en sí misma un resultado científico importante". Esto no descarta completamente la influencia de la gravedad en la decoherencia cuántica, pero sí limita las teorías futuras que intentan conectar ambos fenómenos.

El experimento no solo desafió la teoría de Károlyházy, sino que también abre nuevas avenidas para investigar cómo la gravedad y la mecánica cuántica podrían interactuar. A medida que los experimentos se vuelven más precisos, se espera que se puedan probar ideas que hasta ahora pertenecían al ámbito de la especulación teórica.

Este trabajo representa un avance significativo en la búsqueda de entender cómo funcionan las leyes de la física en el universo, y aunque no se haya encontrado la señal esperada, el camino hacia la comprensión de la relación entre la gravedad y la mecánica cuántica sigue adelante.