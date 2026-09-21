Revisión revela que suplementos de calcio y vitamina D ofrecen escaso beneficio para la salud ósea

Calcio y vitamina D son comúnmente consumidos por personas mayores para mejorar la salud ósea. Sin embargo, una reciente revisión publicada en The BMJ sugiere que estos suplementos ofrecen poco o ningún beneficio significativo en la prevención de caídas o fracturas en la mayoría de los adultos mayores.

Las caídas son una preocupación importante en la salud de las personas mayores. Casi uno de cada tres adultos mayores de 65 años sufre una caída cada año, lo que puede llevar a fracturas, dolor crónico, pérdida de independencia y, en algunos casos, a una mudanza a hogares de cuidado. Por lo tanto, encontrar formas efectivas de prevenir caídas y fracturas es un objetivo crucial de salud pública.

Cuestionamientos sobre los suplementos óseos

El calcio ha sido históricamente asociado con la salud ósea, mientras que la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber calcio y apoya el metabolismo óseo normal. A pesar de esto, revisiones previas han encontrado que el consumo de calcio o vitamina D por separado no reduce el riesgo de fracturas. Los resultados son menos consistentes cuando ambos se toman juntos, y los investigadores aún tienen dudas sobre si la vitamina D puede reducir significativamente las caídas.

A pesar de estas incertidumbres, los suplementos de vitamina D (con o sin calcio) siguen siendo recomendados por clínicos, guías y agencias reguladoras para la salud ósea, con un aumento notable en las prescripciones en los últimos años.

Investigación en ensayos controlados aleatorios

Para obtener una visión más clara, investigadores de Canadá revisaron los resultados de 69 ensayos controlados aleatorios que involucraron a 153,902 adultos. Estos ensayos son considerados una de las mejores formas de probar la eficacia de un tratamiento, ya que los participantes son asignados a diferentes grupos de tratamiento, lo que ayuda a los investigadores a reducir la influencia de otros factores.

Los ensayos compararon suplementos de calcio, suplementos de vitamina D o una combinación de ambos con un placebo o sin tratamiento, enfocándose en si los suplementos reducían fracturas y caídas. Aunque la calidad de los estudios variaba, el equipo evaluó el riesgo de sesgo y la certeza de la evidencia utilizando métodos de investigación establecidos.

Poca evidencia de prevención significativa de fracturas

Tras establecer umbrales para lo que se consideraría un beneficio clínicamente significativo, los investigadores encontraron poco o ningún efecto en la probabilidad de experimentar cualquier fractura. Para los suplementos de calcio, esta conclusión se basó en evidencia de certeza moderada de 11 ensayos que involucraron a 9,067 participantes. En cuanto a los suplementos de vitamina D, se encontró evidencia de alta certeza de 36 ensayos que involucraron a 92,045 participantes. Para la combinación de calcio y vitamina D, la evidencia de alta certeza de 15 ensayos que involucraron a 51,126 participantes también mostró poco o ningún efecto significativo.

Un patrón similar se observó al analizar resultados específicos, incluyendo fracturas de cadera y caídas. Tanto el calcio como la vitamina D, y la suplementación combinada, mostraron tener poco o ningún efecto, con la mayoría de la evidencia calificada como de certeza moderada a alta.

Excepciones importantes

Los investigadores advierten que algunas partes del análisis se basaron en números relativamente pequeños de ensayos o participantes, lo que significa que esos hallazgos deben ser interpretados con precaución. Además, las conclusiones pueden no aplicarse a todos. En particular, personas con ciertos trastornos óseos o aquellos que reciben medicación para la osteoporosis pueden tener diferentes necesidades y no deben asumir que los hallazgos se aplican directamente a ellos.

Aún así, los resultados fueron consistentemente sólidos cuando los investigadores tomaron en cuenta factores como edad, sexo, fracturas previas, caídas previas y la ingesta promedio de calcio a partir de la alimentación, lo que fortaleció la confianza en las conclusiones generales.

Cuestionamiento a la suplementación rutinaria

Con base en los hallazgos, los investigadores sostuvieron que la evidencia "no apoya la suplementación rutinaria con calcio o vitamina D, ni la suplementación combinada para prevenir fracturas y caídas". También argumentaron que clínicos, paneles de guías y agencias reguladoras "deben reevaluar sus recomendaciones generales para la suplementación con calcio y vitamina D a la luz de la evidencia actual".

Investigadores que escribieron un editorial relacionado señalaron que se necesitan ensayos más rigurosos y bien fundamentados para determinar si la suplementación podría beneficiar a personas con un riesgo especialmente alto.

El ejercicio puede ofrecer una protección más significativa

Por el momento, los autores del editorial sugirieron desviar más atención y financiamiento hacia enfoques que ya han demostrado beneficios significativos en la prevención de caídas y lesiones relacionadas. Estas estrategias incluyen el entrenamiento de equilibrio y el ejercicio de resistencia, que pueden ayudar a mejorar la fuerza, la estabilidad y la función física. Los programas que combinan varios enfoques también pueden ser útiles, incluyendo ejercicio, evaluación de peligros que puedan contribuir a caídas y educación adaptada al riesgo individual de cada persona.

En conjunto, los hallazgos sugieren que prevenir caídas y fracturas en adultos mayores puede requerir más que simplemente agregar suplementos de calcio o vitamina D a la rutina diaria.