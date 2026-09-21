Milei viaja a Nueva York: hablará ante la ONU en medio de la tensión por Malvinas

FOTO: El presidente dará un discurso el miércoles ante la ONU.

FOTO: Milei viajará a Nueva York: hablará ante la ONU en medio de la tensión geopolítica por Malvinas.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de su 18ª visita a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023.

El mandatario partirá desde Buenos Aires a las 23 y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves. Durante su estadía desarrollará una agenda que combinará actividades oficiales, exposiciones académicas, reuniones empresariales y encuentros con referentes de la comunidad judía.

El discurso ante la ONU

La actividad central del viaje será su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para el miércoles a las 15 (las 12 en Argentina).

La presentación se producirá en un contexto de renovada tensión diplomática por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En las últimas semanas, el Gobierno de Milei impulsó nuevas medidas contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca ampliar las herramientas legales para sancionar actividades que el Gobierno argentino considera ilegítimas.

Entre las empresas alcanzadas por los procedimientos impulsados por el Gobierno aparecen la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, vinculadas al desarrollo petrolero en la zona. Ambas sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas.

El viaje también se produce luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos frente al conflicto por las Malvinas, en un escenario que volvió a poner el tema en la agenda internacional.