Día del Estudiante: una celebración en honor a Sarmiento y su legado educativo
La fecha está relacionada con Domingo Faustino Sarmiento, considerado el padre del aula por su dedicación a la educación pública y por la creación de escuelas en Argentina.
FOTO: Día del Estudiante: una celebración en honor a Sarmiento y su legado educativo
Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – El Día del Estudiante se conmemora este lunes en Argentina, una fecha que rememora la llegada a Buenos Aires de los restos de Domingo Faustino Sarmiento el 21 de septiembre de 1888. Sarmiento había fallecido el 11 de septiembre en Asunción, Paraguay, un día que se recuerda como el Día del Maestro.
Sarmiento es considerado el padre del aula por su entrega a la educación pública y su rol en la creación de numerosas escuelas en el país. Además, ocupó la presidencia de la Nación, dejando una huella imborrable en la historia argentina, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.
El prócer argentino falleció a los 77 años el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, tras enfrentar problemas de salud relacionados con insuficiencia cardiovascular y bronquial. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires diez días después.
Cuatro años tras su deceso, en 1902, Salvador Debenedetti, un joven de 18 años y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso rendir homenaje a Sarmiento estableciendo una celebración del Día del Estudiante en su institución.
Así, el 21 de septiembre se convirtió en un día de homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. En esta jornada, los estudiantes de nivel secundario no asisten a clases y se agrupan con amigos en plazas, parques y otros espacios al aire libre para festejar.
Lectura rápida
¿Qué se celebra el 21 de septiembre?
Se conmemora el Día del Estudiante en Argentina.
¿Por qué se eligió esta fecha?
Se recuerda la llegada de los restos de Domingo Faustino Sarmiento a Buenos Aires en 1888.
¿Quién fue Domingo Faustino Sarmiento?
Un educador y político argentino, conocido como el padre del aula por su labor en la educación pública.
¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 1888?
Sarmiento falleció en Asunción, Paraguay, un día que también se recuerda como el Día del Maestro.
¿Cómo celebran los estudiantes este día?
Los estudiantes de secundaria no tienen clases y se reúnen con amigos en espacios al aire libre.
[Fuente: Noticias Argentinas]