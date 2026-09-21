FOTO: Día del Estudiante: una celebración en honor a Sarmiento y su legado educativo

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – El Día del Estudiante se conmemora este lunes en Argentina, una fecha que rememora la llegada a Buenos Aires de los restos de Domingo Faustino Sarmiento el 21 de septiembre de 1888. Sarmiento había fallecido el 11 de septiembre en Asunción, Paraguay, un día que se recuerda como el Día del Maestro.

Sarmiento es considerado el padre del aula por su entrega a la educación pública y su rol en la creación de numerosas escuelas en el país. Además, ocupó la presidencia de la Nación, dejando una huella imborrable en la historia argentina, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

El prócer argentino falleció a los 77 años el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, tras enfrentar problemas de salud relacionados con insuficiencia cardiovascular y bronquial. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires diez días después.

Cuatro años tras su deceso, en 1902, Salvador Debenedetti, un joven de 18 años y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso rendir homenaje a Sarmiento estableciendo una celebración del Día del Estudiante en su institución.

Así, el 21 de septiembre se convirtió en un día de homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. En esta jornada, los estudiantes de nivel secundario no asisten a clases y se agrupan con amigos en plazas, parques y otros espacios al aire libre para festejar.