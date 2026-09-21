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La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.

El sorteo número 41362 de La Previa se realizó el lunes 21 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9302, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Niño)'.

21/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41362 de La Previa se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9302, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).
1° 9302
2° 4240
3° 1186
4° 4450
5° 9330
6° 3045
7° 7892
8° 9634
9° 6792
10° 7540
11° 5109
12° 5360
13° 8339
14° 1359
15° 8875
16° 6552
17° 5161
18° 6321
19° 8762
20° 6851

Los resultados de este sorteo son esperados por muchos, ya que La Previa es uno de los juegos de azar más populares en el país. Los jugadores confían en sus números favoritos y esperan que la suerte les sonría en cada sorteo.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41362 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 21 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9302.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).

¿Cuáles son algunos de los otros números ganadores?
Otros números ganadores incluyen 4240, 1186 y 4450.

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